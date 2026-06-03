Σε κλοιό γενικής απεργίας βρέθηκε σήμερα η Πορτογαλία, για δεύτερη φορά μέσα σε μόλις μισό χρόνο, με τη χώρα να αντιμετωπίζει εκτεταμένα προβλήματα στις μεταφορές, την παιδεία και την υγεία. Τα συνδικάτα κήρυξαν μαζική κινητοποίηση, αντιδρώντας δυναμικά στα σχέδια της κυβέρνησης να προχωρήσει σε ριζική και επώδυνη αναθεώρηση του εργασιακού κώδικα.

Η προηγούμενη αντίστοιχη κινητοποίηση που έγινε τον Δεκέμβριο του 2025 ήταν η πρώτη γενική απεργία στη χώρα μετά το κύμα διαδηλώσεων κατά της λιτότητας το 2013, γεγονός που αποτύπωσε το εκρηκτικό κλίμα που επικρατεί στην πορτογαλική κοινωνία.

Χάος σε Μεταφορές, Παιδεία και Υγεία

Η συμμετοχή στην σημερινή απεργία υπήρξε καθολική, προκαλώντας παράλυση στην καθημερινότητα των πολιτών. Στις συνέπειές της ήταν το χάος που προκλήθηκε στις αερομεταφορές, στα τρένα, το μετρό, στα νοσοκομεία και τα σχολεία, που έβαλαν «λουκέτο».

Ο εθνικός αερομεταφορέας TAP πραγματοποίησε μόλις 79 από τις περισσότερες από 300 προγραμματισμένες καθημερινές πτήσεις του. Αντίστοιχα, η Iberia είδε το πτητικό της έργο να συρρικνώνεται κατά 50% έως 75%, οδηγώντας σε εκατοντάδες ακυρώσεις.

Παράλληλα, η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία CP ακύρωσε σχεδόν όλα τα περιφερειακά δρομολόγια και τις διαδρομές μεγάλων αποστάσεων, ενώ το μετρό της Λισαβόνας κατέβασε εντελώς ρολά.

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλη τη χώρα παρέμειναν κλειστά, λόγω έλλειψης προσωπικού, αφού η συμμετοχή στην απεργία ήταν καθολική. Στα νοσοκομεία, η μαζική συμμετοχή των νοσηλευτών οδήγησε στην αναβολή της πλειονότητας των προγραμματισμένων χειρουργείων και των ιατρικών ραντεβού.

Η συμμαχία Δεξιάς – Ακροδεξιάς και οι αλλαγές σε 100 άρθρα

Η κεντροδεξιά κυβέρνηση μειοψηφίας της Πορτογαλίας, μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους, δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει στην ψήφιση του νομοσχεδίου. Για να το πετύχει αυτό, βασίζεται στη στήριξη του ακροδεξιού κόμματος Chega.

Το επίμαχο «εργασιακό πακέτο» προβλέπει τροποποιήσεις σε περισσότερα από 100 άρθρα του εργασιακού κώδικα. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι αλλαγές αυτές είναι απαραίτητες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, όμως οι εργαζόμενοι βλέπουν μια ευθεία επίθεση στα κεκτημένα δικαιώματά τους.

Οι ανατροπές που φέρνει το νέο εργασιακό

Σύμφωνα με τα συνδικάτα και τις καταγγελίες των εργαζομένων, οι βασικότερες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου περιλαμβάνουν:

Διευκόλυνση των απολύσεων: Οι απολύσεις για «σοβαρό λόγο» γίνονται πολύ πιο εύκολες. Παράλληλα, δίνεται το δικαίωμα στις επιχειρήσεις να αρνηθούν την επαναπρόσληψη εργαζομένου που απολύθηκε παράνομα, υπό τον όρο ότι θα του καταβάλουν απλώς μια αποζημίωση.

Απελευθέρωση του Outsourcing: Αίρονται όλοι οι περιορισμοί στην ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες, επιτρέποντας την αντικατάσταση του μόνιμου προσωπικού με φθηνότερο εργατικό δυναμικό.

Ελαστικοποίηση ωραρίου και περιορισμοί: Καταργείται το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ώρες εργασίας και τίθενται αυστηρά όρια στο δικαίωμα της απεργίας, αλλά και στην προστασία των γονέων.

«Επισφαλείς συμβάσεις διά βίου» για τους Νέους

«Το εργασιακό πακέτο είναι μεγάλη απειλή όχι μόνο για το μέλλον των νέων εργαζομένων αλλά για το παρόν μας», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Reuters ο Ροντρίγκο Αζεβέντο, ένας 30χρονος τραπεζικός υπάλληλος.

Από την πλευρά του, ο Τιάγκο Ολιβέιρα, επικεφαλής του CGTP (του μεγαλύτερου συνδικάτου της χώρας που κήρυξε την απεργία), προειδοποίησε ότι η μεταρρύθμιση θα εγκλωβίσει τη νέα γενιά σε «επισφαλείς συμβάσεις διά βίου». Όπως εξήγησε, οι νέοι θα αναγκάζονται πλέον να εργάζονται 50 ώρες την εβδομάδα αντί για 40, χωρίς μάλιστα να λαμβάνουν επιπλέον αμοιβή για τις υπερωρίες τους, παγιώνοντας ένα καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας.