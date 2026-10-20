Η αστυνομία στην Πορτογαλία επενέβη τα ξημερώματα της Τρίτης 20 Οκτωβρίου για να διαλύσει τους καταυλισμούς που είχαν στήσει ακτιβιστές για το δικαίωμα στη στέγαση στη Λισαβόνα και το Πόρτο.

Η επιχείρηση οδήγησε σε αρκετές συλλήψεις στην πρωτεύουσα, ενώ σύμφωνα με εκπροσώπους του κινήματος προκλήθηκαν περίπου 30 τραυματισμοί.

Επεμβάσεις και συγκρούσεις

Στη Λισαβόνα, οι καταληψίες στην πλατεία Ρόσιο σχημάτισαν αρχικά ανθρώπινη αλυσίδα προσπαθώντας να καθυστερήσουν την προέλαση των αρχών.

Στη συνέχεια ξέσπασαν συγκρούσεις με τις δυνάμεις της τάξης, ενώ εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας τέθηκαν σε ισχύ στο κέντρο της πόλης, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος του σταθμού του μετρό Ρόσιο.

Αποχώρηση στο Πόρτο και επιμονή των διαδηλωτών

Στο Πόρτο, οι διαδηλωτές επέλεξαν να μαζέψουν τα πράγματά τους και να διαλύσουν οικειοθελώς τον καταυλισμό τους υπό την απειλή της αστυνομικής επέμβασης.

Παρά την καταστολή, περίπου εκατό ακτιβιστές στη Λισαβόνα ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να εγκατασταθούν εκ νέου στην πλατεία μέσα στις επόμενες ώρες για να συνεχίσουν τον αγώνα τους.

Το υπόβαθρο της στεγαστικής κρίσης

Οι κινητοποιήσεις αυτές πραγματοποιούνται στο φόντο της οξείας στεγαστικής κρίσης στην Πορτογαλία, η οποία τροφοδοτείται από τη συνεχή άνοδο των τιμών των ακινήτων. Λίγες ημέρες νωρίτερα, προηγούμενη αστυνομική επιχείρηση είχε προκαλέσει έντονες επικρίσεις και τον τραυματισμό 37 διαδηλωτών.

Εμπνευσμένοι από παρόμοιους καταυλισμούς στην Ισπανία, όπως στην πλατεία Πουέρτα ντελ Σολ της Μαδρίτης, οι ακτιβιστές φιλοδοξούν πλέον να συντονίσουν τη δράση τους σε ολόκληρη την Ιβηρική Χερσόνησο.