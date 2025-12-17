Η κεντροδεξιά κυβέρνηση μειοψηφίας της Πορτογαλίας δήλωσε ότι θα τροποποιήσει το σχέδιο μεταρρύθμισης των εργασιακών σχέσεων προκειμένου να κατευνάσει τα συνδικάτα μετά την πρώτη γενική απεργία στη χώρα σε περισσότερα από δέκα χρόνια.

Η προτεινόμενη αναδιαμόρφωση περισσότερων από 100 άρθρων του κώδικα εργατικού δικαίου είναι ένα σημαντικό τμήμα της κυβερνητικής ατζέντας που έχει στόχο αύξηση της παραγωγικότητας και ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. Τα συνδικάτα υποστηρίζουν ότι ευνοεί τους εργοδότες εις βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων και κάλεσε την περασμένη εβδομάδα στην πρώτη γενική απεργία από τον Ιούνιο του 2013.

Έπειτα από συνάντηση με την ηγεσία του συνδικάτου-ομπρέλα UGT, η υπουργός Εργασίας Μαρία ντο Ροζάριο Ραμάλιο δήλωσε πως η κυβέρνηση είναι έτοιμη να καταλήξει σε συμβιβασμό.

«Ήταν μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση. Το θέμα δεν είναι η υποχώρηση, αλλά να έρθουν πιο κοντά οι θέσεις σε μια διαπραγμάτευση», δήλωσε αργά χθες, Τρίτη, στους δημοσιογράφους.

Η Ραμάλιο είπε πως η UGT θα καταθέσει επίσης προτάσεις για την επίτευξη συμβιβασμού.

Ο γενικός γραμματέας της UGT Μάριο Μουράο δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι είναι πιο αισιόδοξος σε ό,τι αφορά την προθυμία της κυβέρνησης να διαπραγματευθεί και μίλησε για θετική επανεκκίνηση προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας.

Η μεταρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων προβλέπει χαλάρωση των απολύσεων χωρίς προειδοποίηση σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και άρση περιορισμών σε εξωτερικές αναθέσεις. Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν περιορισμό δικαιωμάτων σε ευέλικτο ωράριο για τις θηλάζουσες μητέρες στα δύο χρόνια.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η ωριαία παραγωγικότητα στην Πορτογαλία ανέρχεται στο 80,5% του μέσου όρου στην ΕΕ, η πέμπτη χαμηλότερη στους “27”.

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) έχει πει πως οι αυστηροί εργασιακοί κανόνες προστατεύουν τις μόνιμες θέσεις εργασίας, όμως περιορίζουν την ευελιξία, ωθώντας νεότερους ειδικευμένους εργαζόμενους προς επισφαλείς συμβάσεις, σε μια οικονομία όπου κυριαρχούν οι μικρές επιχειρήσεις με αδύναμο μάνατζμεντ και χαμηλά επίπεδα καινοτομίας.

Το νομοσχέδιο αποτελεί αντικείμενο συζήτησης ανάμεσα σε εργοδοτικές οργανώσεις και συνδικάτα, ένα υποχρεωτικό βήμα προτού κατατεθεί στο Κοινοβούλιο. Το ακροδεξιό κόμμα Chega, το μεγαλύτερο της αντιπολίτευσης, έχει πει ότι μπορεί να αποσύρει την υποστήριξή του αν δεν τροποποιηθεί, αν και προηγουμένως το είχε υποστηρίξει.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ