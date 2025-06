Ομάδα νεοναζί επιτέθηκε εναντίον ηθοποιών έξω από ένα θέατρο στη Λισαβόνα αργά χθες το βράδυ, αναγκάζοντας το να ακυρώσει μια παράσταση για τον εθνικό ποιητή της Πορτογαλίας Λουίς ντε Καμόες με αφορμή την Ημέρα της Πορτογαλίας, η οποία τιμά τη μνήμη της εμβληματικής αυτής μορφής της λογοτεχνίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ότι η ρητορική του μίσους παρουσιάζει άνοδο στην Πορτογαλία και η ακροδεξιά χαίρει υποστήριξης, αφότου το κόμμα Chega (Σέγκα) που τάσσεται κατά των μεταναστών έγινε το δεύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στη βουλή στις εκλογές του περασμένου μήνα.

A group of neo-Nazis attacked several actors outside a Lisbon theater late on Tuesday, forcing it to cancel a show about Portugal’s national poet Luis de Camoes to mark Portugal Day, which commemorates the literary icon.https://t.co/UvwwUni2pR

