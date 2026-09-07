Περιπέτεια με τις πορτογαλικές Αρχές είχε ο πρώην ισχυρός άνδρας της Formula 1, Μπέρνι Έκλεστοουν, όταν κατά την άφιξή του στην Πορτογαλία με ιδιωτικό αεροσκάφος διαπιστώθηκε ότι μετέφερε κυνηγετικό όπλο χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα εισαγωγής.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο 95χρονος στο Reuters, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα (7/9) στο αεροδρόμιο Τίρες, κοντά στο Κασκάις, έξω από τη Λισαβόνα. Ο Έκλεστοουν υποστήριξε ότι είχε μεταφέρει το όπλο από την Ελβετία προκειμένου να συμμετάσχει σε εκδήλωση σκοποβολής σε πήλινους στόχους, χωρίς ωστόσο να διαθέτει το απαιτούμενο έγγραφο για τη νόμιμη εισαγωγή του στη χώρα.

Όπως ανέφερε, είχε αρχικά περάσει από τον τελωνειακό έλεγχο, προτού οι αστυνομικές Αρχές ζητήσουν τα σχετικά δικαιολογητικά για το όπλο. Τελικά, το κυνηγετικό όπλο παραδόθηκε στις αρμόδιες Αρχές στη Λισαβόνα, ενώ ο ίδιος υπέγραψε τα απαραίτητα έγγραφα.

Ο Έκλεστοουν ταξίδευε μαζί με τη σύζυγό του, Φαμπιάνα, η οποία τον συνόδευσε στην Πορτογαλία και ανέλαβε τη διαδικασία παράδοσης του όπλου στις Αρχές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρώην επικεφαλής της εμπορικής διαχείρισης της Formula 1 βρίσκεται αντιμέτωπος με αντίστοιχο περιστατικό. Το 2022 είχε κρατηθεί προσωρινά στη Βραζιλία, όταν οι Αρχές εντόπισαν μη δηλωμένο πιστόλι στις αποσκευές του, λίγο πριν επιβιβαστεί σε ιδιωτικό αεροσκάφος με προορισμό την Ελβετία. Τότε είχε δηλώσει ότι το όπλο του ανήκε, υποστηρίζοντας όμως πως δεν γνώριζε ότι βρισκόταν στις αποσκευές του.