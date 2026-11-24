Οι αρχές της Πορτογαλίας ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα (223/11) ότι αποφάσισαν να παραπέμψουν σε δίκη μια Γαλλίδα ως ύποπτη για την εγκατάλειψη των δύο παιδιών της ηλικίας 4 και 5 ετών, μαζί και τον σύντροφό της, με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας και της εγκατάλειψης.

Η υπόθεση χρονολογείται από τον περασμένο Μάιο, όταν τα δύο μικρά αγόρια βρέθηκαν από έναν οδηγό, να κάθονται και να κλαίνε στην άκρη ενός αυτοκινητόδρομου κοντά στην πόλη Αλκάσερ ντου Σαλ, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της Λισαβόνας.

Η μητέρα τους, τότε 41 ετών, και ο Γάλλος σύντροφός της, 55 χρονών τότε, συνελήφθησαν δύο ημέρες αργότερα κοντά στη Φάτιμα, στην κεντρική Πορτογαλία, και στη συνέχεια προφυλακίστηκαν.

«Η εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες εναντίον των δύο υπόπτων για ενδοοικογενειακή βία και για έκθεση σε κίνδυνο ή εγκατάλειψη των παιδιών», ανέφερε σήμερα σε σύντομο δελτίο Τύπου.

«Η έρευνα επικεντρώθηκε στις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο μικρά παιδιά από τη Γαλλία είχαν αφεθεί μόνα τους κοντά στο Αλκάσερ ντου Σαλ», πρόσθεσε η εισαγγελία, χωρίς να διευκρινίσει πότε θα ξεκινήσει η δίκη.

Οι πορτογαλικές αρχές αρνήθηκαν να εκδώσουν το ζευγάρι στη Γαλλία, όπου την εξαφάνιση των παιδιών είχε δηλώσει ο βιολογικός πατέρας τους από την πόλη Κολμάρ, στην ανατολική Γαλλία.

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ: FILIPE AMORIM – AFP