Δύο αδέλφια από τη Γαλλία, ηλικίας 3 και 5 ετών, εντοπίστηκαν να κλαίνε σε ερημική περιοχή της Πορτογαλίας. Η μητέρα και ο πατριός τους τα είχαν εγκαταλείψει στο πλαίσιο ενός υποτιθέμενου «παιχνιδιού». Τώρα, η μητέρα των δύο μικρών αγοριών συνελήφθη από τις πορτογαλικές αρχές μαζί με τον σύντροφό της, με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας και της κακοποίησης ανηλίκων.

Σύμφωνα με τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης, το ζευγάρι εντοπίστηκε ενώ καθόταν σε καφετέρια. Οι αρχές εξετάζουν αδικήματα όπως κακοποίηση ανηλίκων, εγκατάλειψη και έκθεση σε κίνδυνο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ τόσο στη Γαλλία όσο και στην Πορτογαλία, καθώς τα παιδιά φέρονται να εγκαταλείφθηκαν έπειτα από ένα «παιχνίδι» στο δάσος. Τα δύο αδέλφια εντοπίστηκαν να περιπλανώνται μόνα τους σε επαρχιακό δρόμο, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι τους, στην περιοχή Αλκάθερ ντο Σαλ, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της Λισαβόνας.

Τα παιδιά, γαλλικής υπηκοότητας, έκλαιγαν και καλούσαν τον βιολογικό τους πατέρα τη στιγμή που εντοπίστηκαν από περαστικούς, ενώ είχαν δεμένα τα μάτια τους.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ίδιων των παιδιών, η 41χρονη μητέρα τους, Μαρίν Ρουσό, και ο 55χρονος πατριός τους, Μαρκ Μπαλαμπρίγκα, τα οδήγησαν σε μια απομακρυσμένη δασική περιοχή με το πρόσχημα ότι θα συμμετείχαν σε ένα «παιχνίδι» για να «διώξουν τον διάβολο».

Τα παιδιά είχαν μαζί τους σακίδια με ρούχα, νερό, φρούτα και μπισκότα.

Οι γονείς έδεσαν τα μάτια των αγοριών και τους έδωσαν οδηγίες ότι θα μπορούσαν να βγάλουν τις κορδέλες, μόνο αφού έβρισκαν ένα μαχαίρι που υποτίθεται ότι ήταν θαμμένο στο έδαφος. Ο μεγαλύτερος αδελφός προσπάθησε να ακολουθήσει τις οδηγίες σκάβοντας στο χώμα, μέχρι που τελικά έβγαλε το μαντήλι από τα μάτια του και συνειδητοποίησε ότι οι γονείς τους είχαν εξαφανιστεί.

Τα παιδιά εντοπίστηκαν από ένα ζευγάρι που περνούσε από το σημείο με το αυτοκίνητό του και όπως δήλωσαν στα τοπικά μέσα «τα παιδιά έκλαιγαν και ήταν τρομοκρατημένα. Ο μεγαλύτερος μου είπε ότι ο ίδιος και ο αδελφός του είχαν χαθεί στο δάσος και ότι η μητέρα και ο πατριός τους είχαν φύγει χωρίς αυτά».

Κατά τη στιγμή της διάσωσής τους, τα δύο αγόρια είχαν τα χέρια τους ήταν καλυμμένα με χώματα, ενώ το ένα από τα δύο αδέλφια έφερε τραύμα στο γόνατο.

Το κάθε παιδί κρατούσε από μια σχολική τσάντα, η οποία περιείχε μόνο μια αλλαξιά ρούχα, ένα μήλο, ένα πορτοκάλι και δύο μπουκάλια νερό.

Το παρασκήνιο της υπόθεσης

Οι αρχές εκτιμούν ότι τα αδέλφια ζούσαν στην πόλη Κολμάρ της ανατολικής Γαλλίας, προτού φθάσουν στην Πορτογαλία με το αυτοκίνητο της μητέρας τους. Ο πατέρας των δύο μικρών παιδιών, που είναι χωρισμένος με τη μητέρα, κατέθεσε μήνυση για αρπαγή ανηλίκων μόλις πληροφορήθηκε την εξαφάνισή τους.

Ο εισαγγελέας της πόλης Κολμάρ, δήλωσε στην εφημερίδα Le Parisien: «Βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, όπως θα ήταν ο καθένας. Δεν μπορεί να καταλάβει τι συνέβη».

Το ζευγάρι των δραστών εντοπίστηκε τελικά μέσα σε ένα αυτοκίνητο με γαλλικές πινακίδες, σταθμευμένο κοντά σε μια καφετέρια. Σύμφωνα με το CNN Portugal, είχαν παραμείνει στο μαγαζί για «πολλές ώρες» και δεν προέβαλαν καμία αντίσταση ούτε προέβησαν σε δηλώσεις κατά τη σύλληψή τους.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, η μητέρα ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και επτά χρόνια, ενώ εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο αφαίρεσης της επιμέλειας των παιδιών.