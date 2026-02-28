Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα άδειασε από αεροσκάφη ο εναέριος χώρος πάνω από το Ιράν, λίγο πριν από την επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ, στην Τεχεράνη.

Το Flightradar24 έδειξε πώς τα αεροσκάφη εγκατέλειπαν τον ιρανικό εναέριο χώρο σήμερα το πρωί.

Στο παραπάνω βίντεο φαίνονται τα δεκάδες αεροσκάφη σε πτήση που εγκαταλείπουν εσπευσμένα τον εναέριο χώρο πάνω από τις χώρες της Μέσης Ανατολής.

