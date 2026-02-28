Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα άδειασε από αεροσκάφη ο εναέριος χώρος πάνω από το Ιράν, λίγο πριν από την επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ, στην Τεχεράνη.

Το Flightradar24 έδειξε πώς τα αεροσκάφη εγκατέλειπαν τον ιρανικό εναέριο χώρο σήμερα το πρωί.

✈️ Flightradar24 showed how aircraft were leaving Iranian airspace this morning pic.twitter.com/0dVQwrRwWq — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

Στο παραπάνω βίντεο φαίνονται τα δεκάδες αεροσκάφη σε πτήση που εγκαταλείπουν εσπευσμένα τον εναέριο χώρο πάνω από τις χώρες της Μέσης Ανατολής.