Η κρατική τηλεόραση του Ιράν επιβεβαίωσε τα ξημερώματα ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν , ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι νεκρός.

Την είδηση έφερε στο φως της δημοσιότητας πρώτος, σε διάγγελμά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ωστόσο δεν ήταν επίσημη.

Ο παρουσιαστής που ανακοίνωσε επίσημα τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη λύγισε, διαβάζοντας την ανακοίνωση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν.

Με δάκρυα στα μάτια ο παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης ανακοίνωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ και μεταξύ άλλων είπε με λυγμούς:

«Ο Ηγέτης και Ιμάμης των Μουσουλμάνων, η Αυτού Εξοχότης Αγιατολάχ Σεγιέντ Αλί Χοσεϊνί Χαμενεΐ, βρίσκεται στον δρόμο για τη διαφύλαξη της ανύψωσης του ιερού προσκυνήματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ήπιε το γλυκό και αγνό ποτήρι του μαρτυρίου και ενώθηκε με το Ύψιστο Ουράνιο Βασίλειο».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν χθες Σάββατο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σκοτώθηκαν επίσης η κόρη, ο γαμπρός και η εγγονή του Χαμενεΐ, πέρα από τον ίδιο.

Τέλος, τα ιρανικά κρατικά μέσα ανακοίνωσαν ότι θα κηρυχθεί 40ήμερο εθνικό πένθος.