Οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα, οι εντάσεις και οι συγκρούσεις των αγροτών με την κυβέρνηση πρωταγωνιστούν και στα διεθνή ΜΜΕ.

Τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία και ενημερωτικά μέσα του κόσμου μιλούν για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη κυβέρνηση Μητσοτάκη και τα αγροτικά μπλόκα.

Σύμφωνα με τα διεθνή ρεπορτάζ, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αυτό που έχει ωθήσει τους αγρότες να «κλείσουν» τη χώρα.

Ακόμα, σημειώνουν πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη φέρει βαριές ευθύνες.

Το Associated Press για την Ελλάδα

Από την πρώτη στιγμή των κινητοποιήσεων που πραγματοποιούν οι αγρότες, το Associated Press καλύπτει τα γεγονότα.

«Θυμωμένοι Έλληνες αγρότες εισέβαλαν στο αεροδρόμιο της Κρήτης, αναγκάζοντας σε διακοπή πτήσεων», τίτλος σε ρεπορτάζ.

Reuters και Bloomberg για Mητσοτάκη και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

«Έλληνες αγρότες κλείνουν αεροδρόμιο και δρόμους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την καθυστέρηση των κονδυλίων της ΕΕ», αναφέρει χθεσινό σημερινό δημοσίευμα του Reuters.

«Η κεντροδεξιά κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που δέχεται κριτική για το σκάνδαλο, δήλωσε ότι είναι ανοιχτή σε συζητήσεις και προέτρεψε τους αγρότες να τερματίσουν τους αποκλεισμούς (…) Όμως οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται», συμπληρώνει το Reuters.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θεωρείται αιτία για τις καθυστερήσεις πληρωμών προς τους αγρότες, σύμφωνα με όσα αναφέρει το βρετανικό μέσο Βloomberg.

Το γαλλικό AFP για τη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

Το ρεπορτάζ του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων AFP αναφέρει για τη κυβέρνηση Μητσοτάκη:

«Το κλιμακούμενο πανελλαδικό κίνημα των αγροτών έχει μπλοκάρει κατά διαστήματα τους αυτοκινητόδρομους στην ηπειρωτική χώρα από τα τέλη Νοεμβρίου, στριμώχνοντας στη γωνία τη συντηρητική κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη».

Επίσης, το AFP συνδέει άμεσα τις αγροτικές κινητοποιήσεις με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Die Zeit για τους αγρότες της Κρήτης

«Διαδηλωτές αγρότες εισέβαλαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου», γράφει η γερμανική Die Zeit σε άρθρο της.

«Ένα σκάνδαλο διαφθοράς έχει οδηγήσει σε βίαιες αναταραχές στην Κρήτη. Οι αγρότες ξεσηκώνονται στους δρόμους επειδή η ελληνική κυβέρνηση παρακρατεί πληρωμές», συμπληρώνει.

Ο Independent κρίνει Μητσοτάκη

H βρετανική Independent στο ρεπορτάζ της για τα αγροτικά μπλόκα στη χώρα μας τονίζει ότι η δημοτικότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει πληγεί από τα γεγονότα αυτά.

«Η ελληνική αστυνομία εκτοξεύει δακρυγόνα στους Έλληνες αγρότες, κατά τη διάρκεια μεγάλων ευρωπαϊκών διαδηλώσεων», είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος του Independent.

Ο ισπανικός Τύπος για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Η ισπανική εφημερίδα El Periodico έκανε ένα φωτο-ρεπορτάζ με συγκλονιστικές εικόνες από τα μπλόκα των αγροτών.