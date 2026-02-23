Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον πόλεμο κατά των καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό, με τον Νεμέσιο «Ελ Μέντσο» Οσεγκέρα, τον πανίσχυρο και επί χρόνια ασύλληπτο αρχηγό του καρτέλ Χαλίσκο Νουέβα Χενερασιόν (CJNG, «Νέα Γενιά του Χαλίσκο»), να πέφτει νεκρός σε επιχείρηση του μεξικανικού στρατού στο Χαλίσκο χθες Κυριακή, πυροδοτώντας κύμα βίας σε πολλές περιοχές της χώρας και με τις ΗΠΑ να καλούν τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια.

Πίσω από την επιχείρηση, σύμφωνα με το Reuters, βρέθηκε και η νεοσύστατη Κοινή Διυπηρεσιακή Μονάδα Κατά των Καρτέλ του Πενταγώνου, που παρείχε κρίσιμες πληροφορίες για τον εντοπισμό του.

Ο 60χρονος πρώην αστυνομικός, τον οποίο οι ΗΠΑ είχαν επικηρύξει έναντι αμοιβής 15 εκατομμυρίων δολαρίων, βρισκόταν στην κορυφή της λίστας «στόχων» της Ουάσιγκτον.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία, την ώρα που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εντείνει την πίεση για σκληρότερη δράση κατά των καρτέλ, σε μια συγκυρία που δοκιμάζει τις ισορροπίες στις σχέσεις ΗΠΑ–Μεξικού.

Kondisi Mexico…. Anggota kartel CJNG melakukan penyerangan di sejumlah wilayah di Meksiko karena pemimpin mereka dibunuh dalam operasi militer‼️ pic.twitter.com/1lalNb41pk — narkosun (@narkosun) February 22, 2026

Οι μεξικανικές αρχές ανέφεραν σήμερα συνολικά 21 ενεργά οδοφράγματα στο Χαλίσκο, καθώς και ζημιές σε εγκαταστάσεις από εγκληματικές ομάδες, μετά τον θάνατο του ηγέτη της CJNG στη δυτική πολιτεία.

Μέσω μηνύματος στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας δήλωσε ότι οι προσπάθειες επιβολής του νόμου συνεχίζονται με συντονισμένο τρόπο για την αποκατάσταση της ροής της κυκλοφορίας και τη διασφάλιση της ασφάλειας του πληθυσμού.

Ο ρόλος της νεοσύστατης αμερικανικής υπηρεσίας

Μια νεοσύστατη υπηρεσία του Πενταγώνου που ειδικεύεται στη συλλογή πληροφοριών για τα καρτέλ ναρκωτικών συνέβαλε στην επιχείρηση κατά την οποία ο μεξικανικός στρατός σκότωσε τον βαρόνο ναρκωτικών «Ελ Μέντσο», δήλωσε αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η Κοινή Διυπηρεσιακή Μονάδα Κατά των Καρτέλ (Joint Interagency Task Force-Counter Cartel / JIATF-CC), στην οποία συμμετέχουν αρκετές κυβερνητικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών, συγκροτήθηκε επισήμως τον προηγούμενο μήνα με στόχο την χαρτογράφηση δικτύων καρτέλ ναρκωτικών που δραστηριοποιούνται στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε στο Reuters υπό τον όρο να διατηρηθεί η ανωνυμία του, δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που παρείχε η JIATF-CC στις μεξικανικές αρχές, υπογραμμίζοντας πως η επιχείρηση διεξήχθη από τις ένοπλες δυνάμεις του Μεξικού.

Αμερικανός πρώην αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε επίσης υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε – χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα στην JIATF-CC – ότι οι ΗΠΑ συνέταξαν λεπτομερή φάκελο με πληροφορίες για τον Νεμέσιο «Ελ Μέντσο» Οσεγκέρα και τον διαβίβασαν στο Μεξικό. Διευκρίνισε πως ο «Ελ Μέντσο» ήταν πολύ ψηλά – αν όχι στην κορυφή – της λίστας με τους «στόχους» των ΗΠΑ στο Μεξικό.

Ο μεξικανικός στρατός σκότωσε τον βαρόνο ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα κατά τη διάρκεια επιχείρησης που είχε στόχο την αιχμαλώτισή του στην πολιτεία Χαλίσκο του δυτικού Μεξικού. Ο θάνατός του πυροδότησε κύμα βίας, καθώς μέλη του καρτέλ πυρπόλησαν αυτοκίνητα και απέκλεισαν αυτοκινητοδρόμους σε πολλές μεξικανικές πολιτείες.

Το υπουργείο Άμυνας του Μεξικού γνωστοποίησε πως οι Αρχές των ΗΠΑ συνέβαλαν στην επιχείρηση παρέχοντας «πληροφορίες», χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Κυβερνητικοί κύκλοι στο Μεξικό ανέφεραν ότι η επιχείρηση σχεδιάστηκε και διεξήχθη από τις μεξικανικές αρχές, χωρίς ενεργή ανάμειξη αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο 60χρονος Οσεγκέρα, πρώην αστυνομικός, ήταν ο σκιώδης αρχηγός του πανίσχυρου καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά (CJNG). Κατάφερνε επί χρόνια να διαφεύγει της σύλληψης, παρότι οι ΗΠΑ τον είχαν επικηρύξει με 15 εκατομμύρια δολάρια.

Η εξόντωση του «Ελ Μέντσο» αντιπροσωπεύει μια σημαντική νίκη του Μεξικού στον πόλεμο κατά των καρτέλ ναρκωτικών που ευθύνονται για τη διακίνηση κοκαΐνης και φαιντανύλης στις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει έντονες πιέσεις στην πρόεδρο του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ προκειμένου να εντείνει τις επιχειρήσεις καταστολής των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων απειλών για ανάληψη στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ.

ADVERTENCIA ⚠️ México, 🇲🇽 anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026, hoy luce como un país en guerra. El Mencho abatido. #CJNG pic.twitter.com/7Lj34hEHy5 — 👁️‍🗨️ Market Tendencia (@marketnoticias) February 23, 2026

Χαρτογράφηση των καρτέλ

Ελάχιστες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σχετικά με την αμερικανική Κοινή Διυπηρεσιακή Μονάδα Κατά των Καρτέλ (Joint Interagency Task Force-Counter Cartel / JIATF-CC). Στον ιστότοπό της αναφέρεται ότι στόχος της είναι να «εντοπίσει, να διαταράξει και να εξαρθρώσει δίκτυα καρτέλ που αποτελούν απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά μήκος των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού».

Ο ταξίαρχος Μαουρίτσιο Καλαμπρέζι, ο οποίος ηγείται της JIATF-CC, είχε μιλήσει στο Reuters προ ημερών για το πώς ο αμερικανικός στρατός αξιοποιεί την εμπειρία που έχει αποκομίσει από την εκστρατεία εναντίον τρομοκρατικών οργανώσεων, όπως η Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος, προκειμένου να χαρτογραφήσει τα δίκτυα των καρτέλ ναρκωτικών. «Τα καρτέλ λειτουργούν διαφορετικά από την Αλ Κάιντα ή το Ισλαμικό Κράτος, έχουν διαφορετικά κίνητρα, κάτι που καθιστά ακόμη πιο σημαντικό για εμάς να εντοπίσουμε ολόκληρα δίκτυα ώστε να τα πλήξουμε και να τα εξαρθρώσουμε», δήλωσε ο Καλαμπρέζι.

Ο Τζακ Ράιλι, πρώην αξιωματούχος της αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) δήλωσε ότι η απόφαση του προέδρου Τραμπ να συμπεριλάβει πέρυσι μεξικανικά καρτέλ στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων «ξεκλείδωσε» περισσότερους πόρους στον αγώνα εναντίον των διακινητών ναρκωτικών.

Άλλος αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στο Reuters πριν από την επιχείρηση των μεξικανικών αρχών, δήλωσε ότι η συγκρότηση της JIATF-CC εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, στο πλαίσιο της οποίας ο αμερικανικός στρατός έχει εντείνει τις επιχειρήσεις του στα σύνορα με το Μεξικό.

Σε αυτήν την στρατηγική περιλαμβάνονται άλλωστε τα συχνά αμερικανικά πλήγματα σε ταχύπλοα που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, η νομιμότητα των οποίων αμφισβητείται από ειδικούς και προκαλεί αντεγκλήσεις κυβερνητικών με αντιπολιτευόμενους στην Ουάσινγκτον.