Όλο το φάσμα της μερικής έκλειψης ηλίου που σημειώθηκε χθες Σάββατο (29/3) κατέγραψε ο ευρωπαϊκός δορυφόρος «Meteosat-12».

Ενώ εμείς από το έδαφος βλέπουμε μια «σκιά» να καλύπτει τον Ήλιο, από το διάστημα, είναι η Γη εκείνη που φαίνεται να βρίσκεται στη σκιά της Σελήνης.

Το φαινόμενο ήταν ορατό στη δυτική Αφρική, στη ανατολική Βόρεια Αμερική και βόρεια Ασία, στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, τη Γροιλανδία, αλλά και τον ανατολικό Καναδά.

Στην Ευρώπη, την έκλειψη θαύμασαν οι πολίτες της Πορτογαλίας, της Γερμανίας, της Πολωνίας ενώ από την χώρα μας το φαινόμενο δεν ήταν ορατό.

A stunning view of the partial #SolarEclipse from space! 🌒

Captured by @eumetsat‘s Meteosat-12 satellite, you can see the Moon’s shadow sweeping across Earth btwn 06:00 – 12:30 UTC 🛰

Unlike a total eclipse, part of the Sun remained visible – did you catch it from the ground?👀 pic.twitter.com/wQ9CmB2JMI

— EUMETSAT (@eumetsat) March 29, 2025