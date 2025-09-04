Το Cartier Santos ήταν το πρώτο ανδρικό ρολόι χειρός στην ιστορία της ωρολογοποιίας, το οποίο προέκυψε από τη γνωριμία και τη φιλία δύο ανδρών.

Είναι ένα μοντέλο που σήμερα θεωρείται κλασικό, διαχρονικά κομψό και ο «πατέρας» όλων των ρολογιών χειρός.

Η ιστορία του ξεκινά το 1906, λίγο έξω από το Παρίσι. Τότε ο Γαλλοβραζιλιάνος πρωτοπόρος των αιθέρων και εμβληματική μορφή της αεροπλοΐας, Alberto Santos – Dumont, κατορθώνει μετά από πολλές δοκιμές και βλάβες, να πραγματοποιήσει μία πτήση περίπου 60 μέτρων, σε ύψος έως και 5 μέτρα.

Το γεγονός ήταν αξιοθαύμαστο, αφού δεν χρησιμοποίησε καταπέλτη ή άλλο βοήθημα για την απογείωση, και καταγράφηκε από τη Διεθνή Ένωση Αεροπορίας που είχε δημιουργηθεί ένα χρόνο πριν.

Ο Santos κέρδισε βραβείο για αυτή του την πτήση, και συγκεκριμένα το ποσό των 3.000 γαλλικών φράγκων.

Μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα νίκης, λέγεται ότι ο τολμηρός αεροπόρος εξέφρασε ένα παράπονο στον φίλο του Louis Cartier, λέγοντάς του ότι είναι δύσκολο να χρησιμοποιεί το ρολόι τσέπης του εν ώρα πτήσης.

Τρία χρόνια αργότερα, ο Louis Cartier ανταποκρίθηκε στο αίτημα του φίλου του και κατασκεύασε ένα τετράγωνο, στιβαρό και εύκολο στην ανάγνωση ρολόι, που μπορούσε να τυλιχτεί γύρω από τον καρπό, αλλάζοντας για πάντα τα δεδομένα στην ωρολογοποιία.

Ο Santos είχε γίνει ήδη διάσημος. Εξίσου διάσημο έγινε και το παράξενο, για εκείνη την εποχή, αντικείμενο που ήταν τυλιγμένο γύρω από τον καρπό του.

Στη συνέχεια και μέχρι το 1911, ο Santos βελτιώνει την ιπτάμενη μηχανή του και την βγάζει σε μαζική παραγωγή. Το ίδιο κάνει φυσικά και ο Louis Cartier με το Cartier Santos, και ξεκινά να το παράγει μαζικά σε συνεργασία με τον Γάλλο κατασκευαστή ρολογιών Edmond Jaeger.

Έτσι, οι πιλότοι φορούν στο χέρι τα ρολόγια του Cartier και πετούν τα αεροπλάνα του Santos.

Μπορεί λοιπόν ο Patek Phillip να εφηύρε το ρολόι χειρός, ήταν όμως κάτι που υιοθετήθηκε ως γυναικείο αξεσουάρ (το παρήγγειλε η κόμισσα Koscowicz της Ουγγαρίας το 1868, και θεωρείται το πρώτο ρολόι χειρός σύμφωνα με το βιβλίο Guinness).

Ουσιαστικά, αυτός που έβαλε το ρολόι στον ανδρικό καρπό, ήταν ο Louis Cartier.

Δημιούργησε ένα ρολόι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο εξαρχής για τον καρπό, που δεν είχε καμία σχέση με τα τα ρολόγια τσέπης που οι πυροβολητές του γερμανικού και βρετανικού ναυτικού έδεναν στους καρπούς τους.

Ακόμα και σήμερα, το Cartier Santos αναγνωρίζεται ως ένα από τα πιο εμβληματικά και επιδραστικά ρολόγια στην ιστορία της ωρολογοποιίας και της ανδρικής μόδας.