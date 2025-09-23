Ο Ντέιβιντ Άλβιν, αρχηγός του γενικού επιτελείου της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, με ανάρτησή του στο Χ δημοσίευσε ένα αποκαλυπτικό βίντεο που δείχνει στιγμιότυπο από την αμερικανική επίθεση στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό.

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται πώς η βόμβα MOP διαπέρασε τις εγκαταστάσεις και έπληξε το καμάρι του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

This summer, @POTUS asked the @usairforce to do something complex, dangerous and consequential. We followed through and did it. pic.twitter.com/9fdsAz6Lgk — General David Allvin (@OfficialCSAF) September 23, 2025

Το βίντεο κρατά μόλις 1’04’ αλλά δείχνει βομβαρδιστικά stealth B-2 Spirit της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας να απογειώνονται από την αεροπορική βάση Γουάιτμαν στο Μιζούρι των ΗΠΑ.

Έπειτα από ένα ταξίδι πολλών ωρών και χιλιάδων χιλιομέτρων τα αμερικανικά αεροσκάφη που δεν έγιναν αντιληπτά από την ιρανική αεράμυνα έφτασαν στον στόχο τους και με τη συνδρομή των πανίσχυρων βομβών GBU-57 MOP έπληξαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που ήταν βαθιά μέσα στο έδαφος. Η επιχείρηση που ονομάστηκε “Midnight Hammer” πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου. Μόνο οι εγκαταστάσεις του Φορντό δέχθηκαν 12 βόμβες, δύο από κάθε B2-Spirit. Η εν λόγω επιχείρηση ήταν μια από τις μεγαλύτερης διάρκειας και απόστασης αεροπορικές επιδρομές στη σύγχρονη στρατιωτική ιστορία.