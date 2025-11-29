Την άμεση αντικατάσταση ενός λογισμικού ελέγχου που είναι ευάλωτο στην ηλιακή ακτινοβολία χρειάζονται 6.000 αεροπλάνα A320 της Airbus.

Το συμβάν που προέκυψε σε πτήση της JetBlue

Το σοβαρό αυτό πρόβλημα προέκυψε έπειτα από ένα περιστατικό στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αεροπλάνο της εταιρίας JetBlue στο τέλος Οκτωβρίου, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής αεροναυπηγικής εταιρείας.

Το περιστατικό που προκάλεσε τη μεγάλη αυτή επιχείρηση επισκευής αφορούσε σε ένα αεροπλάνο της JetBlue Airways που εκτελούσε πτήση από το Κανκούν του Μεξικού με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι στο Νιου Τζέρσεϊ στις 30 Οκτωβρίου. Η πτήση 1230 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Τάμπα της Φλόριντα.

Τι ανακοίνωσε η Airbus – Ποια αεροσκάφη επηρεάζονται

Η Airbus ενημέρωσε την Παρασκευή (28/11) όλους τους πελάτες της που χρησιμοποιούν αυτό το λογισμικό «να σταματήσουν αμέσως τις πτήσεις» μετά την ανάλυση αυτού του τεχνικού περιστατικού που «αποκάλυψε ότι έντονη ηλιακή ακτινοβολία θα μπορούσε να φθείρει απαραίτητα δεδομένα για τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης».

Από την πλευρά της, η ευρωπαϊκή Airbus ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή για την άμεση αλλαγή λογισμικού σε μεγάλο αριθμό των πλέον ευπώλητων αεροσκαφών της, των A320, ένα μέτρο που θα επηρεάσει, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας, περίπου 6.000 αεροσκάφη ή περισσότερο από το 50% του παγκόσμιου στόλου. Επηρεάζονται ακόμα και αεροσκάφη των τύπων A318, A319 και A321.

Σύμφωνα πάντα με την Airbus, «πρόσφατο περιστατικό σε ένα αεροσκάφος A320 αποκάλυψε ότι η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να αλλοιώσει κρίσιμα δεδομένα για τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης». Αναγνωρίζει, δε, ότι αυτές οι συστάσεις θα οδηγήσουν σε διαταραχές της λειτουργίας για τους επιβάτες και τους πελάτες.

Τι εργασίες πρέπει να γίνουν για τη διόρθωση βλάβης στο λογισμικό

Οι αεροπορικές εταιρείες που επηρεάζονται από την ευρεία ανάκληση των Airbus A320 για να διορθωθεί η βλάβη του λογισμικού πρέπει να εκτελέσουν τις εργασίες πριν από την επόμενη πτήση, εκτός από κάθε πτήση επανατοποθέτησης σε βάση επισκευής, αναφέρει το δελτίο της Airbus προς τις αεροπορικές εταιρίες που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (EASA) θα εκδώσει οδηγία σχετικά με την αξιοπλοΐα έκτακτης ανάγκης. Για τα περίπου δύο τρίτα των αεροσκαφών που επηρεάζονται από το μέτρο, η ανάκληση θα οδηγήσει σε μια σχετικά σύντομη καθήλωσή τους στο έδαφος, καθώς οι αεροπορικές εταιρίες θα επιστρέψουν σε προηγούμενη έκδοση λογισμικού, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας.

Ωστόσο, το μέγεθος της επιχείρησης αναμένεται να προκαλέσει σημαντική αναστάτωση, καθώς το θέμα αυτό προκύπτει λίγο πριν από το Σαββατοκύριακο κατά το οποίο πραγματοποιούνται τα περισσότερα ταξίδια της χρονιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επιπτώσεις σε αεροπορικές εταιρείες σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία

Στις ΗΠΑ, μεγάλες εταιρείες όπως η American Airlines, η Delta Air Lines, η JetBlue και η United Airlines επηρεάζονται άμεσα, καθώς συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους χειριστές αεροσκαφών της σειράς A320 παγκοσμίως.

Η American Airlines ανακοίνωσε ότι περίπου 340 από τα αεροσκάφη της χρειάζονται ενημέρωση λογισμικού και ότι η διαδικασία ολοκληρώνεται σταδιακά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η Delta εκτίμησε ότι λιγότερα από 50 A321neo θα επηρεαστούν, ενώ η United ανέφερε ότι έξι αεροσκάφη του στόλου της χρειάζονται παρέμβαση, γεγονός που θα προκαλέσει «μικρές αναταράξεις» στο πρόγραμμα.

Η JetBlue, της οποίας ο στόλος αποτελείται κυρίως από A320 και A321, έχει ήδη ξεκινήσει τις ενημερώσεις, επισημαίνοντας ότι θα ενημερώνει τους επιβάτες για τυχόν αλλαγές στις πτήσεις. Παράλληλα, οι εργασίες συντήρησης συμπίπτουν με την περίοδο των Ευχαριστιών — μία από τις πιο πολυσύχναστες περιόδους ταξιδιών στις ΗΠΑ τα τελευταία 15 χρόνια, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας.

Η Air India αναφέρει ότι η οδηγία από την Airbus θα μπορούσε να οδηγήσει σε «μεγαλύτερη διάρκεια και καθυστερήσεις στις προγραμματισμένες δραστηριότητές μας».

Η Wizz Air προειδοποίησε τους επιβάτες που πετούν αυτό το Σαββατοκύριακο ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα ως αποτέλεσμα της ενημέρωσης.

Η κολομβιανή αεροπορική εταιρεία Avianca ανακοίνωσε ότι θα διακόψει την πώληση εισιτηρίων για 10 ημέρες λόγω του προβλήματος.

Η British Airways δήλωσε ότι μόνο τρία από τα αεροσκάφη της επηρεάστηκαν και δεν αναμένεται να διαταραχθούν οι δραστηριότητές της.

Η All Nippon Airways (ANA) στην Ιαπωνία ακύρωσε 65 πτήσεις το Σάββατο λόγω της υποχρεωτικής καθηλώσεως αεροσκαφών. Η εταιρεία, μαζί με τις θυγατρικές της όπως η Peach Aviation, είναι ο μεγαλύτερος χειριστής Airbus μονού διαδρόμου στη χώρα.

Στη Νέα Ζηλανδία, η Air New Zealand ανακοίνωσε ότι θα επιχειρεί δρομολόγια με A320 «όπου είναι δυνατόν» πριν ξεκινήσει την ενημέρωση λογισμικού, διαβεβαιώνοντας ότι ο στόλος παραμένει ασφαλής και ότι οι παρεμβάσεις είναι προληπτικές.

Στην Ευρώπη, η EasyJet ανακοίνωσε ότι έχει «ήδη ολοκληρώσει» την ενημέρωση λογισμικού σε σημαντικό μέρος του στόλου της και ότι αναμένεται να επιχειρεί κανονικά, με τους επιβάτες να καλούνται να παρακολουθούν τις ανανεώσεις στα δρομολόγια.

Με πληροφορίες από Reuters