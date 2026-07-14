Nέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με μια ιδαίτερη επιχείρηση των μυστικών υπξηρεσιών του Ισραήλ, η οποία είχε ως στόχο τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ.

Σύμφωνα με εκτενή ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας New York Times και της ισραηλινής Haaretz, οι ισραηλινές υπηρεσίες εξέτασαν το ενδεχόμενο να προσεγγίσουν τον σκληροπυρηνικό πολιτικό, ο οποίος στο παρελθόν είχε ταυτιστεί με έντονη ρητορική κατά του κράτους του Ισραήλ, προκειμένου να διερευνήσουν τον ρόλο του σε ένα πιθανό μελλοντικό σκηνικό μετάβασης στην Τεχεράνη.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πραγματοποιήθηκε ακόμη και συνάντηση στη Βουδαπέστη με τη συμμετοχή του επικεφαλής της Μοσάντ.

Η συγκεκριμένη προσπάθεια, η οποία φαντάζει εξαιρετικά απρόσμενη δεδομένης της πολιτικής ταυτότητας και των παλαιότερων δηλώσεων του Αχμαντινετζάντ, φέρεται να ξεκίνησε το 2022. Οι πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης επισημαίνουν ότι οι επαφές και οι σχεδιασμοί συνεχίστηκαν ακόμη και μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα των New York Times, η κίνηση αυτή εντασσόταν σε έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Ισραήλ που αφορούσε τις πολιτικές ισορροπίες στο Ιράν. Ο σχεδιασμός αυτός φαίνεται πως τέθηκε σε εφαρμογή παράλληλα με τις στοχευμένες επιχειρήσεις που σημειώθηκαν κατά το προηγούμενο διάστημα εναντίον υψηλόβαθμων στελεχών και αξιωματούχων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αναδεικνύοντας το περίπλοκο παρασκήνιο των σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το Ισραήλ πλήρωνε κρυφά τον Αχμαντινετζάντ για στέγαση και ταξίδια, και Ισραηλινοί πράκτορες τον συνάντησαν στο εξωτερικό σε πολλές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων και κατά τη διάρκεια επισκέψεων στη Βουδαπέστη», αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Στη συνέχεια προστίθεται πως η επιχείρηση αυτή κορυφώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου, κατά τις πρώτες ημέρες του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου κατά του Ιράν, όταν οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες φέρεται ότι επιχείρησαν να απομακρύνουν τον Αχμαντινετζάντ από την Τεχεράνη στο πλαίσιο ενός σχεδίου για να βοηθήσουν στην ανατροπή της κυβέρνησης του Ιράν και στην εγκαθίδρυσή του ως ηγέτη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στις 28 Φεβρουαρίου είχε στόχο το συγκρότημα κατοικιών του Αχμαντινετζάντ, χτυπώντας ένα κτίριο που χρησιμοποιούνταν από τους σωματοφύλακες του, καθώς και το θωρακισμένο όχημά του.

Τέσσερις ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ένα μαύρο όχημα μάρκας Peugeot έφτασε μετά την επίθεση, παρέλαβε τον πρώην πρόεδρο και τον μετέφερε σε αγνώστης τοποθεσίας καταφύγιο – σπίτι εντός του Ιράν. Σύμφωνα με Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους, το αυτοκίνητο οδηγούσαν πράκτορες της Μοσάντ, τονίζεται στο ρεπορτάζ.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται, ο Αχμαντινετζάντ αναστατώθηκε από την «φρενήρη» αποστολή διάσωσης και αισθάνθηκε τις προσδοκίες του για τοποθέτησή του στην εξουσία να διαψεύδονται. Έφυγε από το ασφαλές σπίτι – καταφύγιο υπό «μυστηριώδεις συνθήκες» και έκτοτε πιστεύεται ότι τέθηκε υπό την κράτηση της πτέρυγας μυστικών πληροφοριών των Φρουρών, τόνισαν οι NYT, επικαλούμενους Ιρανούς αξιωματούχους.

Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν αρχίσει να υποψιάζονται τον Αχμαντινετζάντ αφότου κρύφτηκε δύο φορές από την ομάδα ασφάλειάς του κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στη Βουδαπέστη το 2025, λίγο πριν από τον 12ήμερο πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν το καλοκαίρι του 2025.

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, που αποκάλυψε επίσης την ισραηλινή επιχείρηση, ανέφερε διαφωνίες εντός των ισραηλινών αρχών σχετικά με την επιχείρηση αυτή αλλαγής καθεστώτος, την οποία το Ισραήλ ονόμασε «Επιχείρηση Παπουτσωμένος Γάτος».

Το σχέδιο αυτό φέρεται να προκάλεσε έντονες εσωτερικές τριβές και διαφωνίες ανάμεσα στις αρχές ασφαλείας και την πολιτική ηγεσία του Ισραήλ.

Ενδεικτικό του κλίματος είναι ότι ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, Τζάτσι Χανέγκμπι, είχε απορρίψει τις συγκεκριμένες επιδιώξεις χαρακτηρίζοντάς τες μη ρεαλιστικές, ενώ και ο αρχηγός του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, είχε ζητήσει τη ματαίωση της επιχείρησης ελάχιστα εικοσιτετράωρα πριν από την προγραμματισμένη έναρξή της.

Παρά τις σοβαρές αυτές ενστάσεις των επιτελών, ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποφάσισε να προσπεράσει τις επιφυλάξεις και έδωσε την εντολή να συνεχιστούν κανονικά οι διαδικασίες.

Την ίδια στιγμή, οι New York Times μετέδωσαν την πληροφορία ότι ο πρώην πρόεδρος του Ιράν βρίσκεται πλέον σε καθεστώς κατ’ οίκον περιορισμού. Ωστόσο, η πλευρά του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ αντέδρασε άμεσα, διαψεύδοντας κατηγορηματικά το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας.

Μάλιστα σε επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του, οι ισχυρισμοί περί προσέγγισης από τη Μοσάντ αλλά και οι αναφορές περί περιορισμού του χαρακτηρίστηκαν εντελώς ανυπόστατοι και αποκυήματα φαντασίας.

Επίσης η Τεχεράνη κατηγόρησε το μέσο για προσπάθεια παραπλάνησης της κοινής γνώμης και για απόπειρα δημιουργίας εσωτερικών εντάσεων στο Ιράν, τονίζοντας ότι οι ισχυρισμοί αυτοί στερούνται σοβαρότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αχμαντινετζάντ, ο οποίος ηγήθηκε της χώρας από το 2005 έως το 2013, πραγματοποίησε πρόσφατα την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τις πρόσφατες στρατιωτικές αναμετρήσεις στην περιοχή, δίνοντας το «παρών» στην κηδεία του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Παρά τις εκτιμήσεις αναλυτών ότι ενδέχεται να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Φρουρών της Επανάστασης, ο ίδιος είχε επιλέξει τα τελευταία χρόνια να κρατήσει αποστάσεις από την κεντρική πολιτική γραμμή του ιρανικού καθεστώτος, προχωρώντας παράλληλα σε μια προσπάθεια σταδιακής αναδιαμόρφωσης της δημόσιας εικόνας του προς τη διεθνή κοινότητα.