Η Jessica Meir πέρασε 205 ημέρες στο διάστημα, και κατά τη διάρκεια της τελευταίας της αποστολής, στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μας έδειξε πώς μαγειρεύεται ένα γεύμα.

Τις περισσότερες φορές, το «μαγείρεμα» σημαίνει να προσθέσει κανείς λίγο νερό και να το ζεστάνει!

Στο βίντεο που ακολουθεί, η Meir χρησιμοποιεί ένα πακέτο σπαράγγια, ωστόσο η αλήθεια είναι ότι οι αστροναύτες, στο πλαίσιο της διατροφής τους, λαμβάνουν μια ποικιλία τροφών κατά τη διάρκεια των αποστολών τους, ανάλογα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις.

Κατά διαστήματα, ένα διαστημόπλοιο μεταφοράς φορτίου παραδίδει φρέσκα φρούτα και λαχανικά στους αστροναύτες, κάτι που είναι μια μεγάλη απόλαυση μετά την κατανάλωση συσκευασμένου φαγητού!