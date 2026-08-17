Μια νέα, εξαιρετικά πειστική μορφή ψηφιακής απάτης φέρνει στο φως έρευνα της McAfee.

Οι κυβερνοεγκληματίες χρησιμοποιούν πλέον ελεύθερα διαθέσιμα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για να αναλύουν ασαφείς φωτογραφίες από ταξίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εντοπίζοντας την ακριβή τοποθεσία ή τη χώρα όπου λήφθηκαν.

Στη συνέχεια, εκμεταλλεύονται αυτά τα στοιχεία για να στείλουν στοχευμένα SMS ή email απάτης, προσδίδοντας απόλυτη αξιοπιστία στα ψεύτικα μηνύματα εκβιασμού ή τραπεζικής ενημέρωσης.

Η έρευνα της McAfee: Ακρίβεια έως και 91% από τα μοντέλα AI

Σύμφωνα με πρόσφατη δοκιμή της εταιρείας λογισμικού προστασίας McAfee, η τεχνητή νοημοσύνη δεν χρειάζεται γεωγραφικές ετικέτες (geotags) για να αναγνωρίσει πού τραβήχτηκε μια φωτογραφία.

Χρησιμοποιώντας δύο ελεύθερα διαθέσιμα μοντέλα AI σε περισσότερες από 21.000 ταξιδιωτικές εικόνες, η εταιρεία διαπίστωσε ότι το πρώτο μοντέλο αναγνώρισε με ακρίβεια την τοποθεσία στο 91% των εικόνων, ενώ το δεύτερο πέτυχε ακρίβεια 87%.

Όπως εξηγεί ο Vonny Gamot, επικεφαλής EMEA της McAfee, η Τεχνητή Νοημοσύνη προσφέρει στους εγκληματίες το απαραίτητο πλαίσιο ώστε να καταστήσουν τις απειλές και τις απάτες απόλυτα πειστικές για τα υποψήφια θύματα.

Τι «βλέπει» η Τεχνητή Νοημοσύνη στις εικόνες σας

Σύμφωνα με την Guardian, τα συστήματα AI αναλύουν λεπτομέρειες στο φόντο μιας φωτογραφίας, όπως αρχιτεκτονικά στοιχεία, ορίζοντες, πινακίδες, οδικές σημάνσεις, βιτρίνες ή ακόμα και το φως της ημέρας.

Για παράδειγμα, το ChatGPT αναγνώρισε σωστά την περιοχή Hastings-on-Hudson στη Νέα Υόρκη από μια απλή φωτογραφία ενός ποταμού με λίγα δέντρα.

Σε μια άλλη δοκιμή στους Κήπους Keukenhof στην Ολλανδία, το μοντέλο συμπέρανε την ακριβή τοποθεσία αναλύοντας τη διάταξη των τουλιπών σε συνδυασμό με τα μικρά μπλε λουλούδια ανάμεσά τους.

Ακόμα κι αν η φωτογραφία έχει τραβηχτεί σε παραλία ή δωμάτιο ξενοδοχείου όπου η ακρίβεια μειώνεται, η AI μπορεί να ταυτοποιήσει τη χώρα.

Αυτή η πληροφορία αρκεί στους απατεώνες για να συντάξουν ένα πειστικό σενάριο, όπως μια υποτιθέμενη προσπάθεια σύνδεσης στον λογαριασμό σας από τη συγκεκριμένη χώρα.

Πώς να αποφύγετε την παγίδα

Για να διασφαλίσετε τα προσωπικά και οικονομικά σας δεδομένα κατά τη διάρκεια των ταξιδιών σας, οι ειδικοί συνιστούν να καθυστερείτε τις δημοσιεύσεις σας και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες αφού επιστρέψετε στη βάση σας.

Παράλληλα, είναι σημαντικό να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας στα προφίλ σας, ώστε το περιεχόμενο να είναι ορατό μόνο σε άτομα που γνωρίζετε προσωπικά.

Τέλος, να είστε πάντα επιφυλακτικοί με μηνύματα που επικαλούνται κάποιο επείγον περιστατικό, καθώς οι απατεώνες χρησιμοποιούν την τακτική του πανικού για να αποσπάσουν βιαστικές ενέργειες.

Σε καμία περίπτωση μην κάνετε κλικ σε συνδέσμους (links) που λαμβάνετε μέσω SMS ή email.

Αντίθετα, επικοινωνήστε απευθείας με την τράπεζά σας μέσω των επίσημων τηλεφώνων που αναγράφονται στην κάρτα σας ή στην επίσημη ιστοσελίδα της.