Έντονο προβληματισμό και σωρεία αντιδράσεων έχει πυροδοτήσει ένα βίντεο προερχόμενο από το Ιράν, το οποίο κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το επίμαχο υλικό περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες υποθετικά σχέδια για τη δολοφονία της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, ενώ δεν διστάζει να στοχοποιήσει και τον γιο της.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το οπτικοακουστικό υλικό φέρεται να αναρτήθηκε αρχικά από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο θεωρείται ότι διατηρεί στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Με τον τίτλο «How to Kill Melania Trump» («Πώς να σκοτώσετε τη Μελάνια Τραμπ»), το βίντεο επιχειρεί να αναλύσει τις υποτιθέμενες «αδυναμίες» στην ασφάλεια της Πρώτης Κυρίας, προτείνοντας διάφορα σενάρια απόπειρας δολοφονίας ή τρομοκρατικού χτυπήματος εναντίον της.

Οι «στόχοι» και το σενάριο της νευροτοξίνης

Οι δημιουργοί του βίντεο έχουν αντλήσει πληροφορίες που είναι ευρέως προσβάσιμες στο κοινό. Γίνεται εκτενής αναφορά στα κωδικά ονόματα που χρησιμοποιούν οι Μυστικές Υπηρεσίες για τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ, ενώ προβάλλονται πλάνα από την αυτοκινητοπομπή της και από γνωστές εμπορικές συνοικίες της Νέας Υόρκης που επισκέπτεται.

Μάλιστα, κατονομάζονται συγκεκριμένες μπουτίκ κορυφαίων οίκων μόδας, με τον αφηγητή να ισχυρίζεται πως οι αγοραστικές εξορμήσεις της θα μπορούσαν να μετατραπούν σε «κατάλληλους στόχους για επιχειρήσεις των μαχητών της παγκόσμιας ελευθερίας». Ένα από τα πιο ακραία σενάρια που περιγράφονται είναι η χρήση κάποιου νευροτοξικού παράγοντα, ο οποίος θα μπορούσε να μολύνει τα ρούχα που επρόκειτο να αγοράσει.

Το βίντεο που κάνει τον γύρο των social media:

Στο στόχαστρο και ο Μπάρον Τραμπ

Το κρεσέντο των απειλών κορυφώνεται στα τελευταία δευτερόλεπτα του βίντεο, όπου στο κάδρο μπαίνει και ο 20χρονος γιος της οικογένειας, συνοδευόμενος από την εξής προειδοποίηση: «Αυτό είναι μόνο η αρχή. Μπάρον Τραμπ, περίμενέ μας».

Υπενθυμίζεται ότι η Μελάνια και ο Μπάρον Τραμπ βρίσκονται υπό το καθεστώς της αυστηρότατης, 24ωρης προστασίας της αμερικανικής Μυστικής Υπηρεσίας (Secret Service). Ταυτόχρονα, τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια σε όλες τις ιδιοκτησίες της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου του Λευκού Οίκου, του Trump Tower στη Νέα Υόρκη, καθώς και των εγκαταστάσεων στο Μπέντμινστερ και το Mar-a-Lago της Φλόριντα.

Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τόσο ο Λευκός Οίκος, όσο και οι Μυστικές Υπηρεσίες κλήθηκαν να τοποθετηθούν για το περιστατικό, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν προβεί σε κάποιο επίσημο σχόλιο.