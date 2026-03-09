Ο Πιρς Μόργκαν «στρίμωξε» την πρέσβη του Ισραήλ στο Λονδίνο, Τζίπι Χοτοβέλι, με αφορμή τον πόλεμο που επικρατεί εδώ και δέκα ημέρες στη Μέση Ανατολή.

Ο Βρετανός δημοσιογράφος επέμεινε επανειλημμένα στο θέμα του αριθμού των παιδιών που έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τις σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ – Ισραήλ και Ιράν.

Η Χοτοβέλι, από την πλευρά της, απέφυγε να απαντήσει, ενώ τόνισε πως δεν γνωρίζουν τίποτα για τον άμαχο πληθυσμό και χαρακτηριστικά ανέφερε πως «δεν έχω την απάντηση».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Η πιο τεταμένη στιγμή στη συνέντευξη προέκυψε όταν η πρέσβης δήλωσε ότι το να εστιάσουμε σε αυτά τα δεδομένα «δεν είναι σχετικό», προκαλώντας την έντονη αντίδραση του παρουσιαστή.

Ο Μόργκαν έκλεισε την κουβέντα με την εξής ερώτηση: «Είστε ευχαριστημένη που οι άνθρωποι θα σας βλέπουν ως πρέσβη του Ισραήλ και θα λένε ότι είναι άσχετο το πόσα παιδιά έχουν σκοτωθεί με τον πόλεμο;».