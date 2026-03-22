Όταν ο Πιτ Χέγκσεθ, στάθηκε στον μπροστινό κήπο του Πενταγώνου για να γυρίσει ένα διαφημιστικό βίντεο τον Ιούλιο του 2025, ένα drone αιωρούνταν πάνω από το κεφάλι του.

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι αντίπαλοι της Αμερικής είχαν «παράγει εκατομμύρια φθηνά drones» και ότι ήταν καιρός οι ΗΠΑ να καλύψουν τη διαφορά. Η κυβέρνηση Τραμπ, πρόσθεσε, θα εξόπλιζε τις μονάδες μάχης με «μια ποικιλία φθηνών drones αμερικανικής κατασκευής» ως μέρος ενός σχεδίου για την εξασφάλιση της «κυριαρχίας των drones» των ΗΠΑ.

Λίγες μέρες αργότερα, ο Χέγκσεθ επισκέφθηκε μια έκθεση με 18 πρωτότυπα drones αμερικανικής κατασκευής. Ένα από αυτά που εκτίθεντο ήταν ένα drone του συστήματος Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (Lucas). Μέχρι τον Δεκέμβριο, μία μοίρα από αυτά τα drones καμικάζι, βρισκόταν ήδη στη Μέση Ανατολή.

Αυτά τα drones Lucas μπορεί να κατασκευάστηκαν στην Αμερική, αλλά αποτελούν αντίγραφο του ιρανικού drone καμικάζι που ονομάζεται Shahed. Τώρα, ο αμερικανικός στρατός τα έχει αναπτύξει για να επιτεθεί στο Ιράν.

“Bravo Zulu. U.S. Navy forces in the Middle East are advancing warfighting capability in new ways, bringing more striking power from the sea and setting conditions for using innovation as a deterrent.” – Adm. Brad Cooper, CENTCOM Commander https://t.co/TgQ4WLbph3 pic.twitter.com/WUiAVojTht — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 18, 2025

Ο Άρουν Ντόσον, ερευνητής στο King’s College του Λονδίνου, μίλησε για το γεγονός ότι οι Ιρανοί ανέπτυξαν τα drones Shahed, γιατί οι ΗΠΑ αποφάσισαν να τα αντιγράψουν και τι ρόλο ενδέχεται να διαδραματίσουν αυτά τα drones χαμηλού κόστους στο μέλλον των πολεμικών συγκρούσεων.

«Κάθε ένα από αυτά τα drones κοστίζει 35.000 δολάρια (26.000 λίρες)», σημείωσε ο Ντόσον, σε σύγκριση με τα 3,6 εκατομμύρια δολάρια που κοστίζει κάθε πύραυλος Tomahawk. «Με έναν αμυντικό προϋπολογισμό αμερικανικού τύπου, μπορείς να αγοράσεις τόσα πολλά ώστε να εξαντλήσεις πλήρως τις δυνατότητες αντίδρασης ενός αντιπάλου.

«Μόλις το πετύχετε αυτό», εξηγεί, «μπορείτε στη συνέχεια να στείλετε τον ακριβό εξοπλισμό σας για να κάνει τη βρόμικη δουλειά, δηλαδή να ρίξει αρκετά μεγάλα, αποφασιστικά φορτία σε συγκεκριμένους στόχους. Αυτό είναι που αρχίζει να διερευνά, και προς το οποίο στρέφεται ο αμερικανικός στρατός».