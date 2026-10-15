Στις αρχές του 20ου αιώνα από μια φτωχή οικογένεια από το Φρίουλι της Ιταλίας με δεκατρία παιδιά, επτά από τα αδέλφια αποφασίζουν να μεταναστεύσουν στην Αμερική και συγκεκριμένα στην πολιτεία της Καλιφόρνια αναζητώντας καλύτερη τύχη.

Εκεί κατασκευάζουν ξύλινους έλικες για αεροπλάνα, ακόμα και ένα αεροπλάνο, μέχρι που ένα ατύχημα στερεί τη ζωή ενός από τα αδέλφια.

Χρόνια αργότερα, ο μικρός Κεν, ο γιος του Καντίδο, αρρωσταίνει από ρευματοειδή αρθρίτιδα. Στο νοσοκομείο, το ζεστό νερό που κινείται, τον κάνει να νιώθει καλύτερα, αλλά η διαδρομή προς τα εκεί είναι μακρά και κουραστική. Έτσι, η μητέρα του κάνει μια απλή ερώτηση, και ο πατέρας του μετατρέπει μια αντλία από το εργοστάσιο σε κάτι που κανείς δεν είχε ποτέ στο σπίτι του.

Η ευρεσιτεχνία του πατέρα για να βοηθήσει τον γιο του, δεν είναι άλλη από το τζακούζι.

Από τότε, όποτε ακούμε ή λέμε τη λέξη «τζακούζι», ουσιαστικά προφέρουμε το επώνυμο της συγκεκριμένης οικογένειας μεταναστών από το Φριούλι.

Δείτε την ιστορία της οικογένειας Τζακούζι με ελληνικούς υπότιτλους