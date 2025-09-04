Εθνικό πένθος κήρυξε η Πορτογαλία έπειτα από τη συντριβή του εμβληματικού τελεφερίκ «Γκλόρια» στη Λισαβόνα, καθώς το συμβάν στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 18. Οι πέντε εξ αυτών είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 3 Σεπτεμβρίου, όταν το 140 ετών τελεφερίκ, ένα από τα τουριστικά αξιοθέατα της Λισαβόνας, εκτροχιάστηκε και συγκρούστηκε με κτήριο στην κεντρική λεωφόρο Avenida da Liberdade.

The iconic Glória Elevator crashed into a building near Avenida da Liberdade in Lisbon, Portugal 🇵🇹 At least 15 people have died and several others were injured. pic.twitter.com/dRXhwVcdcB — Disaster News (@Top_Disaster) September 3, 2025

Οι Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμη τις εθνικότητες των θυμάτων, αν και σύμφωνα με πληροφορίες, στους νεκρούς περιλαμβάνονται αρκετοί τουρίστες.

Ο δήμαρχος της Λισαβόνας, Κάρλος Μοέντας, επισκέφτηκε το νοσοκομείο το βράδυ της Τετάρτης, χαρακτηρίζοντας το συμβάν ως «τραγική στιγμή για την πόλη». Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας, η οποία θα φιλοξενήσει τον δήμαρχο σε συνεδρία του υπουργικού συμβουλίου σήμερα, Πέμπτη, κήρυξε εθνικό πένθος.

Ο Πρόεδρος της Πορτογαλίας, Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και την αλληλεγγύη του προς τις οικογένειες των θυμάτων.

Lisbon’s iconic Gloria funicular in Portugal derailed and crashed, leaving at least 15 dead and 18 injured https://t.co/qfMZIci8W8 pic.twitter.com/Jkc173iFVs — Reuters (@Reuters) September 4, 2025

Έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας

Οι έρευνες για τα αιτία του δυστυχήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τη συμμετοχή της εταιρείας που διαχειρίζεται το τελεφερίκ, της Εθνικής Αρχής Ασφαλείας Μεταφορών και της αστυνομίας.

Η εταιρεία Carris, υπεύθυνη για τη λειτουργία του τελεφερίκ, δήλωσε ότι έγιναν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένων των τετραετών και διετών συντηρήσεων, καθώς και καθημερινών, εβδομαδιαίων και μηνιαίων επιθεωρήσεων.

At least 15 people died and 18 were injured when Lisbon’s Gloria funicular railway car, which is popular with tourists and is one of the city’s symbols, derailed and crashed, an emergency medical service spokesperson told reporters https://t.co/kdKU4v1hV4 pic.twitter.com/qwkpQcweBk — Reuters (@Reuters) September 3, 2025

«Χωρίς φρένα»

Μάρτυρες, όμως, ανέφεραν ότι το σύστημα φρένων του τελεφερίκ δεν λειτούργησε, με αποτέλεσμα το όχημα να χάσει τον έλεγχο, να κατρακυλήσει με υψηλή ταχύτητα στον απότομο δρόμο και να συγκρουστεί με το κτήριο.

Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο, που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας το όχημα αναποδογυρισμένο και σχεδόν εντελώς κατεστραμμένο. Οι άνθρωποι τράπηκαν σε φυγή, ενώ σκόνη και συντρίμμια κάλυπταν την περιοχή.

🚨BREAKING: At least one person dead and up to 20 injured after the Elevador da Glória funicular derailed in the centre of Lisbon. pic.twitter.com/IWRu4fOWVB — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 3, 2025

Ορισμένοι μάρτυρες ανέφεραν ότι το τελεφερίκ ήταν «εκτός ελέγχου, χωρίς φρένα», ενώ άλλοι δήλωσαν ότι το όχημα κατέβαινε «με όλη του την ταχύτητα» και «χτύπησε το κτήριο με απίστευτη δύναμη».

Αν και οι Αρχές δεν έχουν ακόμα προσδιορίσει την ακριβή αιτία του δυστυχήματος, υπάρχουν αναφορές ότι ένα καλώδιο ξέφυγε από την τροχιά του, με αποτέλεσμα το τελεφερίκ να χάσει τον έλεγχο.