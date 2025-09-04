Εθνικό πένθος κήρυξε η Πορτογαλία έπειτα από τη συντριβή του εμβληματικού τελεφερίκ «Γκλόρια» στη Λισαβόνα, καθώς το συμβάν στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 18. Οι πέντε εξ αυτών είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 3 Σεπτεμβρίου, όταν το 140 ετών τελεφερίκ, ένα από τα τουριστικά αξιοθέατα της Λισαβόνας, εκτροχιάστηκε και συγκρούστηκε με κτήριο στην κεντρική λεωφόρο Avenida da Liberdade.

Οι Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμη τις εθνικότητες των θυμάτων, αν και σύμφωνα με πληροφορίες, στους νεκρούς περιλαμβάνονται αρκετοί τουρίστες.

Ο δήμαρχος της Λισαβόνας, Κάρλος Μοέντας, επισκέφτηκε το νοσοκομείο το βράδυ της Τετάρτης, χαρακτηρίζοντας το συμβάν ως «τραγική στιγμή για την πόλη». Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας, η οποία θα φιλοξενήσει τον δήμαρχο σε συνεδρία του υπουργικού συμβουλίου σήμερα, Πέμπτη, κήρυξε εθνικό πένθος.

Ο Πρόεδρος της Πορτογαλίας, Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και την αλληλεγγύη του προς τις οικογένειες των θυμάτων.

Έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας

Οι έρευνες για τα αιτία του δυστυχήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τη συμμετοχή της εταιρείας που διαχειρίζεται το τελεφερίκ, της Εθνικής Αρχής Ασφαλείας Μεταφορών και της αστυνομίας.

Η εταιρεία Carris, υπεύθυνη για τη λειτουργία του τελεφερίκ, δήλωσε ότι έγιναν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένων των τετραετών και διετών συντηρήσεων, καθώς και καθημερινών, εβδομαδιαίων και μηνιαίων επιθεωρήσεων.

«Χωρίς φρένα»

Μάρτυρες, όμως, ανέφεραν ότι το σύστημα φρένων του τελεφερίκ δεν λειτούργησε, με αποτέλεσμα το όχημα να χάσει τον έλεγχο, να κατρακυλήσει με υψηλή ταχύτητα στον απότομο δρόμο και να συγκρουστεί με το κτήριο.

Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο, που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας το όχημα αναποδογυρισμένο και σχεδόν εντελώς κατεστραμμένο. Οι άνθρωποι τράπηκαν σε φυγή, ενώ σκόνη και συντρίμμια κάλυπταν την περιοχή.

Ορισμένοι μάρτυρες ανέφεραν ότι το τελεφερίκ ήταν «εκτός ελέγχου, χωρίς φρένα», ενώ άλλοι δήλωσαν ότι το όχημα κατέβαινε «με όλη του την ταχύτητα» και «χτύπησε το κτήριο με απίστευτη δύναμη».

Αν και οι Αρχές δεν έχουν ακόμα προσδιορίσει την ακριβή αιτία του δυστυχήματος, υπάρχουν αναφορές ότι ένα καλώδιο ξέφυγε από την τροχιά του, με αποτέλεσμα το τελεφερίκ να χάσει τον έλεγχο.

