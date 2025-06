Η μυστική υπηρεσία της Ουκρανίας, γνωστή ως SBU, πραγματοποίησε μεγάλη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον περισσότερων από 40 ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών.

BREAKING: Over 40 ‼️‼️Russian warplanes reportedly hit in massive Ukrainian drone strike. Ukraine’s Security Service has launched a major drone operation, reportedly damaging more than 40 Russian aircraft — including A-50, Tu-95, and Tu-22M3 bombers. That’s over $2 billion in… pic.twitter.com/8iIdQq47yy — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) June 1, 2025

Πηγή των μυστικών υπηρεσιών δήλωσε στο Sky News ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχεύουν αεροσκάφη που βομβαρδίζουν κάθε βράδυ ουκρανικές πόλεις.

Υποστήριξε ότι τα αεροσκάφη που έχουν ήδη χτυπηθεί βαθιά μέσα στη Ρωσία, περιλαμβάνουν τα A-50, Tu-95 και Tu-22 M3.

History being made as we speak. pic.twitter.com/UE9fglFpj7 — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 1, 2025

Νέες λεπτομέρειες για την επίθεση με ουκρανικά drones στη Ρωσία που κατά τις μυστικές υπηρεσίες του Κιέβου οδήγησε στην καταστροφή μαχητικών αεροσκαφών της Μόσχας φέρνει στο φως το Βρετανικό Sky News.

Στην ανάλυση του βρετανικού μέσου, επιχειρείται να εξηγηθεί πώς η Ουκρανία μπόρεσε να στοχεύσει ρωσικά βομβαρδιστικά βαθιά μέσα στη χώρα.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιήθηκαν στη μεγάλης κλίμακας επίθεση της Ουκρανίας κατά της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας εισήχθησαν για πρώτη φορά λαθραία στη Ρωσία σε μια επιχείρηση που προετοιμάστηκε τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, δήλωσε πηγή ασφαλείας στο Sky News.

BREAKING: New video shows Ukrainian drone swarms emerging out of trucks & attacking Russia’s fleet of strategic bombers 4 air bases deep inside Russia were struck in a coordinated attack with up to 40 planes destroyed, including A-50 (AEW&C) & Tu-95 & Tu-22 long-range bombers pic.twitter.com/FKAheeIMVK — Visegrád 24 (@visegrad24) June 1, 2025

Ειδικά ξύλινα κινητά εμπορευματοκιβώτια στάλθηκαν επίσης από τη μυστική υπηρεσία SBU στη Ρωσία. Τοποθετήθηκαν στο πίσω μέρος φορτηγών και τα FPV (first person view) drones κρύφτηκαν μέσα σε αυτά τα κοντέινερ, δήλωσε η πηγή.

Την κατάλληλη στιγμή, οι οροφές άνοιγαν εξ αποστάσεως και τα drones πετούσαν έξω για να χτυπήσουν τα ρωσικά βομβαρδιστικά, είπε η πηγή.

Σύμφωνα με την πηγή, την επιχείρηση επέβλεπε προσωπικά ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πηγές της SBU δήλωσαν ότι τα άτομα που συμμετείχαν στην ειδική αυτή επιχείρηση έχουν επιστρέψει στην Ουκρανία εδώ και πολύ καιρό.

Την ίδια ώρα το BBC μεταδίδει πως τέσσερα αεροδρόμια δέχθηκαν επιθέσεις σε μια τεράστια περιοχή της Ρωσίας και, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, περισσότερα από 40 αεροσκάφη επλήγησαν, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τα τεράστια στρατηγικά βομβαρδιστικά της Μόσχας.

Η Ουκρανία έχει επιτεθεί και στο παρελθόν σε τέτοια αεροσκάφη, αλλά ποτέ σε τέτοια κλίμακα. Βίντεο φαίνεται να δείχνουν επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη να στοχεύουν τους στόχους τους, καθώς αυτοί κάθονται στον αεροδιάδρομο.

Όλα αυτά συνέβησαν ενώ η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής, σε στόχους σε όλη την Ουκρανία – καταγράφηκαν 472 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ο μεγαλύτερος αριθμός σε μία μόνο νύχτα.

Η πηγή διευκρίνισε ότι τα ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη έχουν ήδη υποστεί ζημιές ύψους 2 δισ. δολαρίων από την επιχείρηση.

Ρωσικά στρατιωτικά αεροδρόμια «καίγονται», ως αποτέλεσμα της ουκρανικής δράσης, πρόσθεσε η πηγή.