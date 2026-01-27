Eπτά νεκροί και τρεις τραυματίες, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για τη Γαλλία με τουριστικό βαν, είναι ο απολογισμός από το τραγικό δυστύχημα, μετά από μετωπική σύγκρουση, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, όπως επιβεβαιώνει η Ελληνική Πρεσβεία στο Βουκουρέστι.

Τρεις έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Τιμοσοάρα τραυματισμένοι, με τον ένα να είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση. Πάντως, όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και οι 3 τραυματίες έχουν συνείδηση, ενώ δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο βαν βρίσκονταν οπαδοί του Συνδέσμου Φίλων της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, από τον ΣΦ Κατερίνης και από τη Θεσσαλονίκη.

Οι 3 νεκροί είναι από την Αλεξάνδρεια, οι 3 από τη Θεσσαλονίκη και ο ένας από την Κατερίνη.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αλεξάνδρειας Ημαθίας, Παναγιώτη Γκυρίνη, τρία από τα θύματα ηλικίας (18-20 ετών) κατάγονται από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ενώ ένα 4ο θύμα έχει καταγωγή από την Πιερία.

Οι ρουμανικές Αρχές αποδίδουν, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα σε επικίνδυνη προσπέραση που επιχείρησε ο οδηγός του μίνι βαν.

Συγκεκριμένα, η ρουμανική Αστυνομία δίνει την εκδοχή της ελαφράς σύγκρουσης του βαν, που μετέφερε τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ με το φορτηγό που μόλις είχε προσπεράσει.

Σύμφωνα με τις Αρχές της Τιμισοάρα, φαίνεται πως ο οδηγός του βαν, στην προσπάθειά του να επιστρέψει στη λωρίδα του, μετά την προσπέραση, ενδέχεται να ακούμπησε στο εμπρός αριστερό μέρος του βυτιοφόρου με το πίσω δεξί του μέρος, κάτι που τον έστειλε και πάλι στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με την νταλίκα.

Την ίδια στιγμή, ο οδηγός φαίνεται να μην πατά καθόλου φρένο, έως και τη στιγμή της σύγκρουσης, καθώς τα φώτα των STOP δεν ανάβουν ούτε δευτερόλεπτο. Από αυτό φαίνεται πως ο οδηγός, όχι μόνον δεν έκανε καμία προσπάθεια να επαναφέρει το όχημα στην πορεία του, αλλά ούτε καν επιχείρησε να φρενάρει, πέφτοντας με όλη την ταχύτητά του πάνω στην νταλίκα.

Το όχημα κινούνταν στον άξονα Καρανσεμπές – Λουγκόζ, όταν μπήκε σε προσπέραση και, στην προσπάθεια επιστροφής στη λωρίδα του, ακούμπησε βυτιοφόρο.

Ακολούθως, εκτράπηκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό τύπου TIR.

Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα: το μίνι βαν μεταφοράς επιβατών, ένα φορτηγό, μία βυτιοφόρα νταλίκα και ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Οι εκτιμήσεις Ρουμάνου ειδικού

Ο Ρουμάνος ειδικός στην οδήγηση Τίτι Αουρ, μιλώντας στο Digi24, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη σύγκρουση δεν παραπέμπει σε κλασική απώλεια ελέγχου λόγω κόπωσης ή υπνηλίας. Oπως εξήγησε, ο οδηγός του μίνι βαν είχε ήδη ολοκληρώσει τη φάση της προσπέρασης και, θεωρητικά, διέθετε τον απαιτούμενο χρόνο για να επιστρέψει με ασφάλεια στη λωρίδα του.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, το όχημα άρχισε να στρέφεται ανεξήγητα προς τα αριστερά, καταλήγοντας ευθεία πάνω στο φορτηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, χωρίς να διαφαίνεται προσπάθεια αποφυγής. «Η κίνηση ήταν τόσο ευθεία και σταθερή προς το TIR, που δείχνει πως ο οδηγός είτε ένιωσε ξαφνικά αδιαθεσία είτε βρισκόταν σε κατάσταση έντονης διάσπασης», σημείωσε.

Ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο οδηγός να αποσπάστηκε από συνομιλία μέσα στο όχημα ή από χρήση κινητού τηλεφώνου, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους στιγμές απροσεξίας εμφανίζονται συχνά σε οδηγούς με μεγάλη εμπειρία και πολλά χιλιόμετρα, οι οποίοι υποτιμούν τον κίνδυνο μιας ακόμη προσπέρασης.

Οι εκτιμήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας των ρουμανικών Αρχών, που εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του βιντεοληπτικού υλικού, για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Υπενθυμίζεται ότι στο σημείο της τραγωδίας επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης, με οχήματα απεγκλωβισμού, ασθενοφόρα και ειδική μονάδα μεταφοράς πολλαπλών θυμάτων.

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος συνεχίζονται.

Λόγω του τροχαίου, η κυκλοφορία στον άξονα DN6 Λουγκόζ – Καρανσεμπές διακόπηκε πλήρως και διοχετεύτηκε σε εναλλακτικές διαδρομές, έως την ολοκλήρωση της επιχείρησης και της αυτοψίας των Αρχών.