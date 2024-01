Οι ύβρεις, οι εμπρηστικές δηλώσεις, οι προκλήσεις δεν είναι κάτι άγνωστο όταν μια είδηση περιέχει το όνομα Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, εδώ και πολλούς μήνες ο πρώην πρόεδρος και υποψήφιος νέος… έχει υιοθετήσει πιο βίαιη ρητορική που δίνει μια γεύση του πώς θα μπορούσε να μοιάζει η επιστροφή του Ρεπουμπλικάνου στον Λευκό Οίκο, σε περίπτωση νίκης του στις επερχόμενες αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2024.

Στην πρώτη εσωκομματική ψηφοφορία των Ρεπουμπλικάνων στο πλαίσιο της διαδικασίας για την ανάδειξη του υποψηφίου της παράταξης της αμερικανικής δεξιάς στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, ο Τραμπ έκανε χθες Δευτέρα επίδειξη δύναμης, κερδίζοντας με μεγάλη διαφορά στην Άιοβα, επιβεβαιώνοντας ότι ο μεγιστάνας είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων.

