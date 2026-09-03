Στη δημοσιότητα έδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera βίντεο από τη σύλληψη του Μουέιν Αλ Αραμπίντ, ο οποίος εκτελούσε χρέη επικεφαλής του μηχανισμού εσωτερικής ασφάλειας και αντικατασκοπείας της Χαμάς, στη Λωρίδα της Γάζας.

Η σύλληψή του από τις ισραηλινές δυνάμεις συνιστά ένα από τα ισχυρότερα πλήγματα στην ηγετική και διοικητική δομή της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Σημειώνεται πως η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Γάζας από ειδικές δυνάμεις της Ισραηλινής Υπηρεσίας Πληροφοριών Shin Bet σε συνεργασία με τον ισραηλικό στρατό. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης υπήρχε κάλυψη με την υποστήριξη αεροπορικών επιδρομών. Παράλληλα, αραβικές πηγές έκαναν λόγο και για τη συνδρομή τοπικών ομάδων που αντιτίθενται στη δράση της Χαμάς.

Ο Αλ Αραμπίντ κατείχε κομβικό ρόλο στο οργανωτικό σχήμα, έχοντας την ευθύνη για τη συλλογή πληροφοριών, την εσωτερική ασφάλεια και την προστασία των υψηλόβαθμων στελεχών, ενώ στο παρελθόν είχε διατελέσει διευθυντικό στέλεχος στις Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο συλληφθείς εμπλέκεται άμεσα στην απόκρυψη και τη μετακίνηση Ισραηλινών ομήρων, την παροχή καταφυγίου σε ηγέτες της οργάνωσης, καθώς και στις προσπάθειες επαναφοράς του ελέγχου της Χαμάς στη βόρεια Γάζα.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, ο Αλ Αραμπίντ μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Ισραήλ, όπου υποβάλλεται σε ανακρίσεις, καθώς εκτιμάται ότι διαθέτει κρίσιμα στοιχεία για τα εναπομείναντα επιχειρησιακά δίκτυα.

Στρατιωτικές πηγές μάλιστα φέρεται να υποστηρίζουν πως είχε δοθεί εντολή ο Αλ Αραμπίντ να συλληφθεί οπωσδήποτε ζωντανός, και να μην χάσει τη ζωή του, ακόμα και σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει μεγάλη εμπλοκή.