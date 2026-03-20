Νεαρός αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας αποφάσισε να κάνει τζόκινγκ πάνω στο κατάστρωμα του πλοίου που υπηρετεί και προκειμένου να καταγράψει τις επιδόσεις τους, χρησιμοποίησε την εφαρμογή Strava.

Δεν είχε υπολογίσει, όμως τι θα γινόταν…

Ο αξιωματικός είχε δημόσιο προφίλ στη συγκεκριμένη εφαρμογή για τρέξιμο, με αποτέλεσμα, ο οποιοσδήποτε να μπορεί να δει τις κινήσεις και την τοποθεσία του.

Σύμφωνα με τη γαλλική Monde, έτσι αποκαλύφθηκε η ακριβής θέση του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκωλ» και της συνοδείας του στη Μεσόγειο Θάλασσα, βορειοδυτικά της Κύπρου και περίπου 100 χιλιόμετρα από τις τουρκικές ακτές.

Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η γαλλική ναυτική παρουσία του «Σαρλ Ντε Γκώλ» στη περιοχή ήταν ήδη γνωστή, αλλά όχι και το σημείο που είχε αγκυροβολήσει το αεροπλανοφόρο.

Όμως, η απερισκεψία του νεαρού αξιωματικού ήταν εκείνη που υπέδειξε σε όλον τον κόσμο την ακριβή του τοποθεσία.

