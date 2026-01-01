Το νέο έτος, 2026, υποδέχθηκε σταδιακά ο πλανήτης, λόγω της διαφοράς ώρας. Πόλεις σε όλο τον κόσμο διοργάνωσαν εντυπωσιακές γιορτές με πυροτεχνήματα και πολιτιστικά δρώμενα.

Εντυπωσιακές εικόνες από Παρίσι, Λονδίνο, Ρώμη, Αθήνα, Βερολίνο

Ιδιαίτερα εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες από τους εορτασμούς για την έλευση του 2026 σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως το Παρίσι, το Λονδίνο, η Ρώμη, η Αθήνα, το Βερολίνο αλλά και πολλές ακόμα, με τον κόσμο να αφήνει πίσω του το 2025 και να εύχεται το 2026 να είναι καλύτερο.

Δείτε βίντεο

Happy New Year France and Italy! 🎉 Watch as fireworks fill the sky across Europe to welcome in 2026. Follow live 🔗 https://t.co/DP0mlQ1r19 📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/X3BgPTUPbe — Sky News (@SkyNews) December 31, 2025

Watch as Scotland starts off Hogmanay celebrations with a bang with New Year’s fireworks above Edinburgh Castle. Live coverage 🔗 https://t.co/DP0mlQ1r19 📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/mVS0AXPpTu — Sky News (@SkyNews) January 1, 2026

BREAKING: UK welcomes in New Year with fireworks over capital, described as the largest annual display in Europe by the Mayor of London’s office. 🔗 https://t.co/KPm1Nzyxmw 📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/Po6HTq8xjI — Sky News (@SkyNews) January 1, 2026

Happy New Year Greece! 🎉 Watch as fireworks fill the sky in Athens to welcome in 2026. Follow our live coverage 🔗 https://t.co/DP0mlQ1r19 📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/BNb7pwCmeF — Sky News (@SkyNews) December 31, 2025

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προσπάθησαν να σπάσουν 5 παγκόσμια ρεκόρ με πυροτεχνήματα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Σε μία από τις προσπάθειες, περίπου 6.500 drones πέταξαν στον ουρανό για να επιχειρήσουν τη «μεγαλύτερη εναέρια αναπαράσταση ενός φοίνικα».

The UAE has tried to break 5 world records with fireworks displays on New Year’s Eve. In one attempt, some 6,500 drones took to the sky to attempt the “largest aerial display of a phoenix” Follow our live coverage 🔗 https://t.co/DP0mlQ1r19 📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/5YoOAjsuaA — Sky News (@SkyNews) December 31, 2025

Στη συνέχεια, το νέο έτος μπαίνει στην Αφρική και την Αμερική, όπου πόλεις όπως το Ρίο ντε Ζανέιρο, η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες ετοιμάζουν μεγάλες συναυλίες με πυροτεχνήματα και εορταστικές εκδηλώσεις.

Στο Κιριμπάτι η πρώτη αλλαγή του χρόνου

Η πρώτη αλλαγή του χρόνου ξεκίνησε από τον Ειρηνικό. Η Δημοκρατία του Κιριμπάτι, το γνωστό ως και «Νησί των Χριστουγέννων» υποδέχθηκε πρώτο την Πρωτοχρονιά. Το απομακρυσμένο νησιωτικό έθνος του Ειρηνικού μπήκε στο νέο έτος (στις 12 μ.μ ώρα Ελλάδος) ενώ ακοκολούθησαν οι γείτονές της, Σαμόα και Τόνγκα.

Στη συνέχεια το 2026 μπήκε στη Νέα Ζηλανδία και στην Αυστραλία.

🔴2026 🎉🎊: #Australia and #New_Zealand are among the first countries to celebrate #NewYear2026. The arrival of the new year was celebrated with impressive fireworks and pyrotechnic displays over the Sydney Opera House and Harbour Bridge.#HappyNewYear2026 🎊🎉 pic.twitter.com/4dCb5pMwe3 — Nanana365 (@nanana365media) December 31, 2025

To Σίδνεϊ της Αυστραλίας γιόρτασε την έλευση του 2026 με ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων, που πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένη αστυνομική παρουσία, εβδομάδες αφότου ένοπλοι σκότωσαν 15 ανθρώπους σε μια εβραϊκή εκδήλωση στην πόλη.

Οι ετήσιες εορταστικές εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς στο Σίδνεϊ είναι παγκοσμίως γνωστές για τα θεαματικά πυροτεχνήματά τους, με 40.000 πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό σε μήκος επτά χιλιομέτρων πάνω από κτίρια και σκάφη στο λιμάνι του, μεταξύ άλλων στα διάσημα αξιοθέατα της Γέφυρας του Λιμανιού και της Όπερας του Σίδνεϊ.

Οι διοργανωτές τήρησαν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της επίθεσης στις 11.00 το βράδυ τοπική ώρα (14.00 ώρα Ελλάδας), με τη Γέφυρα του λιμένα του Σίδνεϊ να έχει φωτιστεί με λευκό χρώμα και μια μενορά (επτάφωτος λυχνία), σύμβολο του Ιουδαϊσμού, να προβάλλεται στους πυλώνες της.

«Έπειτα από ένα τραγικό τέλος της χρονιάς για την πόλη μας, ελπίζουμε πως η παραμονή της Πρωτοχρονιάς θα προσφέρει μια ευκαιρία να έρθουμε ο ένας κοντά στον άλλο και να ατενίσουμε με ελπίδα ένα ειρηνικό και ευτυχισμένο 2026», δήλωσε η δήμαρχος του Σίδνεϊ Κλόβερ Μουρ ενόψει των εκδηλώσεων.

Eικόνα από το Σίδνεϊ:

Happy New Year 2026 Sydney, Australia pic.twitter.com/iLoLiiTcaL — VIEW (@viewsoff_) December 31, 2025

Παράλληλα, εκατομμύρια άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε μεγαλουπόλεις όπως το Τόκιο, η Σεούλ και η Σιγκαπούρη, όπου πραγματοποιήθηκαν συναυλίες και πολλά δρώμενα .

Δείτε πώς υποδέχθηκαν το 2026 στη Σεούλ:

Η αλλαγή της νέας χρονιάς στο Τόκιο:

Η έλευση του 2026 στο Χονγκ Κονγκ:

Δείτε βίντεο από τις εκδηλώσεις για την υποδοχή του 2026 στη Σαγκάη:

Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, Καμπότζη και Τζακάρτα υποδέχτηκαν το 2026:

Η Μαλαισία υποδέχθηκε το 2026: