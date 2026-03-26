Μπορεί ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή να έχει οδηγήσει στη ραγδαία αύξηση των τιμών και η παγκόσμια οικονομία να πλήττεται, κάποιος όμως έχει επωφεληθεί από όλο αυτό.

Ο λόγος για τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Πούτιν κερδίζει ημερησίως τουλάχιστον 760 εκατομμύρια δολάρια, καθώς η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ – Ισραήλ και Ιράν έχει αυξήσει τη ζήτηση του ρωσικού πετρελαίου.

Τα έσοδα της Ρωσίας αναμένεται να διπλασιαστούν τον Μάρτιο και να ανέλθουν στα 24 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την Οικονομική Σχολή του Κιέβου.

Σύμφωνα με την Telegraph, τα έσοδα της Μόσχας θα μπορούσαν να φτάσουν και τα 218,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026. Ακόμη και αν μπει ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο.