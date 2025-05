Έντονη συναισθηματική φόρτιση επικράτησε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όταν ο Ριάντ Μανσούρ, ο πρέσβης της Παλαιστίνης, περιέγραψε τις εικόνες «των μητέρων που αγκαλιάζουν τα άψυχα σώματά τους, χαϊδεύουν τα μαλλιά τους, τους μιλάνε, τους ζητούν συγγνώμη»

Προηγουμένως είχε απευθύνει μία ακόμη δραματική έκκληση για να σταματήσει η «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Μανσούρ αμέσως μετά λύγισε και έβαλε τα κλάμματα, περιγράφοντας τις σκηνές με τα νεκρά παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας «των μητέρων που αγκαλιάζουν τα άψυχα σώματά τους, χαϊδεύουν τα μαλλιά τους, τους μιλάνε, τους ζητούν συγγνώμη».

Χτύπησε με απόγνωση το χέρι του, έβαλε τα κλάματα και απευθυνόμενος στον προεδρεύοντα είπε: «Έχω κι εγώ εγγόνια. Ξέρω τι σημαίνουν για τις οικογένειές τους και τι σημαίνει να βλέπεις την κατάσταση των Παλαιστινίων, χωρίς να έχουμε την καρδιά να κάνουμε κάτι. Αυτό που συμβαίνει είναι πέρα από την αντοχή οποιουδήποτε φυσιολογικού ανθρώπου».

«Είναι εξωφρενικό. Πόσα ακόμα θέλετε;» φώναξε ο Παλαιστίνιος διπλωμάτης για την «αδράνεια» του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την ώρα που οι Παλαιστίνιοι «στερούνται νερό, τροφή, φάρμακα για τόσο καιρό και κρέμονται από μια κλωστή».

Την ίδια ώρα, τον γύρο του κόσμου κάνουν οι συγκλονιστικές εικόνες από την λεηλασία μίας αποθήκης τροφίμων στη Γάζα, όπου εξαθλιωμένοι άνθρωποι αγωνίζονται να εξασφαλίσουν τροφή.

Πρόκειται για αποθήκη του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών που λεηλατήθηκε χθες Τετάρτη από χιλιάδες Παλαιστινίους στην Ντέιρ ελ Μπάλα της Λωρίδας της Γάζας.

Το πλήθος δεν άφησε τίποτα πίσω, παίρνοντας σακούλες με τρόφιμα και ακόμη και ξύλινες παλέτες, όπως μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) που ήταν παρόντες. Σύμφωνα με πλάνα που κατέγραψε το AFP, ακούστηκαν πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

