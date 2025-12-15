Κάθε μέρα ζούμε τη ζωή μας υπό καθεστώς φόβου, μέσα στο άγχος και τη μιζέρια, πληρώνοντας φόρους και μετά βίας καλύπτοντας τα έξοδά μας. Όμως, πολύ συχνά, ξεχνάμε το πόσο μεγάλος είναι ο κόσμος και πόσο μικροί είμαστε εμείς, συγκριτικά.

Ένα βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, δείχνει το μέγεθος του Γαλαξία μας (Milky Way), ενώ σταδιακά πλησιάζει στο Ηλιακό μας Σύστημα, πριν τελικά καταλήξει στη Γη, δείχνοντας πόσο μικρή είναι μέσα στο σύνολο από δισεκατομμύρια αστέρες που υπάρχουν μέσα σε αυτόν.

«Είσαστε εδώ, πληρώνοντας φόρους και ζώντας μέσα στον φόβο», λέει η περιγραφή του κλιπ, κάνοντας μας να συνειδητοποιήσουμε πως κάποια πράγματα δεν είναι τελικά και τόσο σημαντικά.

Δείτε το βίντεο: