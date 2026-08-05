Η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που έδωσε δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες, το έκανε το 1906. Και μάλιστα στις εκλογές του Μαρτίου του 1907, 19 γυναίκες εξελέγησαν στη Βουλή.

Αυτή η χώρα, λοιπόν, ήταν η Φινλανδία, που μετά τις γενικές απεργίες του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου του 1905, έδωσε στις γυναίκες το αναφαίρετο δικαίωμά τους να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Η Νορβηγία ακολούθησε το 1913, η Δανία το 1915 και το 1919 η Σουηδία.

Στην Ελλάδα θεσπίστηκε το 1930, αλλά δεν αφορούσε όλες τις Ελληνίδες. Μπορούσαν να ψηφίσουν μόνο όσες είχαν κλείσει τα 30 και είχαν τελειώσει το Δημοτικό. Δικαίωμα ψήφου σε βουλευτικές εκλογές απέκτησαν το 1952, σχεδόν μισό αιώνα μετά τη Φινλανδία.

Αυτός ο χάρτης παρουσιάζει το χρονολόγιο της γυναικείας ψήφου σε ολόκληρη την ήπειρο, αναδεικνύοντας τη μακρόχρονη πορεία προς την ισότητα στα εκλογικά δικαιώματα:

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Αν και η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα, η Φινλανδία, ήταν η τρίτη χώρα στον κόσμο που έδωσε δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες.

Πρώτη ήταν η Νέα Ζηλανδία το 1893, και δεύτερη η Αυστραλία το 1902.

Για πρώτη φορά στον πλανήτη, δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες που είχαν ιδιοκτησία δόθηκε από την Tynwald, τη Βουλή της νήσου του Μαν, το 1881. Η νήσος του Μαν, ανήκε στην Μεγάλη Βρετανία και το στέμμα, αλλά είχε μερική αυτονομία.