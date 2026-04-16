Κραυγή αγωνίας απευθύνει ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την κατάσταση στον Λίβανο, ζητώντας την άμεση προστασία νοσοκομείων, υγειονομικού προσωπικού και ασθενών, καθώς οι επιθέσεις του Ισραήλ εντείνονται.
Συγκεκριμένα ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγιέσους, τόνισε ότι «ο ΠΟΥ έχει καταγράψει 133 επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης, με 88 νεκρούς και 206 τραυματίες, από την έναρξη της αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου».
#Lebanon’s Tebnine Government Hospital, one of the busiest trauma management hospitals in the south, was damaged due to two consecutive strikes closeby on 12 and 14 April.
11 workers were injured and the emergency department, including critical equipment such as ventilators,… pic.twitter.com/FxrmxiGcmu
— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 15, 2026