Κραυγή αγωνίας απευθύνει ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την κατάσταση στον Λίβανο, ζητώντας την άμεση προστασία νοσοκομείων, υγειονομικού προσωπικού και ασθενών, καθώς οι επιθέσεις του Ισραήλ εντείνονται.

Συγκεκριμένα ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγιέσους, τόνισε ότι «ο ΠΟΥ έχει καταγράψει 133 επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης, με 88 νεκρούς και 206 τραυματίες, από την έναρξη της αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου».