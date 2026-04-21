Το Ιράν επέμεινε ότι η συνέχιση του πυρηνικού του προγράμματος είναι κυρίαρχο δικαίωμά του, ενώ οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι το πρόγραμμα πρέπει να εγκαταλειφθεί οριστικά και το ουράνιο να παραδοθεί.

Ποια είναι η κατάσταση των αποθεμάτων ουρανίου του Ιράν, καθώς και οι θέσεις της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον για το θέμα όσο η προσωρινή κατάπαυση του πυρός πλησιάζει στο τέλος της;

Πόσο ουράνιο έχει το Ιράν;

Το Ιράν έχει ένα αρκετά μεγάλο απόθεμα σχάσιμων υλικών, συμπεριλαμβανομένου του ουρανίου εμπλουτισμένου έως και 60%. Ενώ το υλικό δεν είναι ακόμη οπλικής ποιότητας, θα μπορούσε ενδεχομένως να εμπλουτιστεί σε αυτό το επίπεδο μέσα σε λίγες μέρες, ανάλογα με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται. Η Τεχεράνη διατηρεί εδώ και καιρό το πυρηνικό της πρόγραμμα που εξυπηρετεί καθαρά πολιτικούς στόχους και απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι επιδίωκε να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα.

Σύμφωνα με την τελευταία ολοκληρωμένη αξιολόγηση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2025, η Τεχεράνη διέθετε περισσότερα από 400 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου έως και 60%, καθώς και σχεδόν 300 κιλά εμπλουτισμένου έως 20%. Εκτός από αυτό, η χώρα πιστεύεται ότι διαθέτει περίπου 5,5 τόνους ουρανίου εμπλουτισμένου έως 5%, καθώς και περίπου 2,2 τόνους έως 2%.

Που ακριβώς βρίσκεται το ιρανικό απόθεμα;

Η τοποθεσία και η κατάσταση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν συζητούνται, και δεν υπάρχει σαφής ανεξάρτητη αξιολόγησή τους. Ο ΔΟΑΕ είπε ότι έχασε τη «συνέχεια της γνώσης» σχετικά με το απόρρητο μετά την απενεργοποίηση καμερών της Τεχεράνης που χρησιμοποιήθηκαν για την παρακολούθηση του πυρηνικού της προγράμματος τον Ιούνιο του 2022, για λόγους ασφαλείας. Στην αξιολόγησή του τον Μάιο του 2025, ο οργανισμός παραδέχτηκε ότι το χάσμα γνώσης δεν ήταν πλέον γεφυρωμένο.

Σύμφωνα με ισχυρισμούς των ΗΠΑ, η «πυρηνική σκόνη» του Ιράν, όπως την περιέγραψε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, παραμένει θαμμένη στις πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2025. Εκείνη την εποχή, οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε περιοχές στο Φόρντοου, στο Νατάνζ και στο Ισφαχάν, χτυπώντας υπόγειες εγκαταστάσεις με βόμβες καταφυγίου και πυραύλους Tomahawk.

Ενώ ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι εγκαταστάσεις του βασικού ουρανίου εμπλουτισμού «εξαλείφθηκαν εντελώς και πλήρως», μια αξιολόγηση του Πενταγώνου τον Ιούλιο του 2025 έδειξε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας είχε πάει πίσω μόνο έως και δύο χρόνια. Ήταν άγνωστη η έκταση της ζημιάς και η τύχη των αποθεμάτων σχάσιμων υλικών, με την Τεχεράνη να δηλώνει ότι μόνο οι τοποθεσίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Μια πρόσφατη έκθεση της Le Monde έδειξε ότι το Ιράν θα μπορούσε να είχε μεταφέρει ενδεχομένως όλο το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο του στις υπόγειες εγκαταστάσεις του Ισφαχάν λίγο πριν από τα χτυπήματα του Ιουνίου 2025. Η αξιολόγηση βασίζεται σε μια δορυφορική εικόνα που λήφθηκε στις 9 Ιουνίου 2025, η οποία δείχνει ένα μεγάλο φορτηγό με επίπεδο κρεβάτι γεμάτο με 18 μπλε κοντέινερ, που οι ειδικοί πιστεύουν ότι συνάδουν με τα κιβώτια που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υλικών υψηλής ραδιενέργειας. Τα δοχεία μπορούσαν να χωρέσουν έως και 540 κιλά ουρανίου, σύμφωνα με ειδικούς που επικαλείται η εφημερίδα.

Μετά τις επιθέσεις, ο αρχηγός του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, επέμεινε ότι καμία υπηρεσία πληροφοριών δεν υποδηλώνει ότι το Ιράν είχε μετακινήσει κάποιο από το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο του πριν από τις επιθέσεις.

Οι πολικές θέσεις των ΗΠΑ και του Ιράν για το ουράνιο

Το θέμα του ουρανίου παρέμεινε βασικό εμπόδιο για μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Η Ουάσιγκτον ζήτησε από την Τεχεράνη να παραδώσει όλο το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο της, καθώς και να διαλύσει την υποδομή της και να εγκαταλείψει οριστικά το πυρηνικό πρόγραμμα.

Κατά τις πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χωρίς πρόοδο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Βανς φέρεται να πρότεινε 20ετή απαγόρευση στην Τεχεράνη να συνεχίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ωστόσο, ο Τραμπ απέρριψε δημοσίως τέτοιες προοπτικές, δηλώνοντας ότι η υποτιθέμενη προτεινόμενη περίοδος μορατόριουμ δεν ήταν αρκετά μεγάλη.

Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα αρνηθεί να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα, αντ’ αυτού προσφέρεται να αραιώσει τα αποθέματά της σε υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόσφερε επίσης πενταετές μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου.

Ανώτατοι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα απορρίψει την ιδέα παράδοσης του αποθέματος στις ΗΠΑ ή σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος, επιμένοντας ότι τα πυρηνικά επιτεύγματα και τα πλεονεκτήματα της χώρας ήταν ζήτημα εθνικής υπερηφάνειας και αδιαπραγμάτευτο.

Ρωσική προσφορά

Η Μόσχα έχει σε πολλές περιπτώσεις προτείνει να φιλοξενήσει το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν ως συμβιβασμό για την εκτόνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ την περασμένη εβδομάδα, η Ρωσία επέκτεινε την προσφορά της «πολύ καιρό πριν» και η Τεχεράνη ήταν «εντάξει με αυτό» εκείνη την εποχή.

Ο Πεσκόφ περιέγραψε το σχέδιο ως «μια πολύ καλή λύση», αλλά είπε ότι είχε απορριφθεί κατηγορηματικά από την Ουάσιγκτον.

Το Ιράν εξήγαγε περίπου 11 τόνους ουρανίου χαμηλού εμπλουτισμού στη Ρωσία στο πλαίσιο του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (JCPOA), ευρέως γνωστό ως «η πυρηνική συμφωνία του Ιράν», ένα πολυεθνικό σχέδιο του 2015 για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν με αντάλλαγμα την ελάφρυνση των κυρώσεων. Το σχέδιο κατέρρευσε αμέσως στην πρώτη θητεία του Τραμπ, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε την Τεχεράνη για παραβίαση του «πνεύματος» της συμφωνίας και αποχώρησε μονομερώς από αυτήν.