Σοβαρή ανησυχία προκαλεί η εξέλιξη της επιδημίας του ιού Έμπολα. Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους δήλωσε σήμερα ότι υπάρχουν 220 θάνατοι που συνδέονται με την τρέχουσα επιδημία του ιού Έμπολα και τόνισε ότι η καθυστέρηση στην ανίχνευση κρουσμάτων σημαίνει ότι το ιατρικό προσωπικό τώρα είναι «πάντα ένα βήμα πίσω».

Η κατάσταση αξιολογείται ως ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς ο ρυθμός μετάδοσης της νόσου ξεπερνά προς το παρόν την ταχύτητα των υγειονομικών επιχειρήσεων, γεγονός που οδήγησε σε επείγουσα έκκληση προς τις γειτονικές χώρες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, να λάβουν άμεσα προστατευτικά μέτρα.

«Εντείνουμε επειγόντως τις επιχειρήσεις, αλλά αυτή τη στιγμή, η επιδημία μας ξεπερνά σε ρυθμό», δήλωσε ο Τέντρος, προσθέτοντας ότι οι χώρες που συνορεύουν με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – επίκεντρο της επιδημίας – θα πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα. Η επιδημία είναι πιθανό να επιδεινωθεί πριν βελτιωθεί, είπε.

Νωρίτερα σήμερα, η Ουγκάντα ανακοίνωσε ότι εντόπισε δύο ακόμη επιβεβαιωμένα κρούσματα του Έμπολα, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό κρουσμάτων της χώρας σε επτά.

Ο Τέντρος δήλωσε ότι θα ταξιδέψει στο Κονγκό αύριο και ότι η αντιμετώπιση της ταχέως εξελισσόμενης επιδημίας περιπλέκεται από το γεγονός ότι η κατάσταση στις επαρχίες Ιτούρι και Βόρειο Κίβου του Κονγκό είναι εξαιρετικά επισφαλείς και δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια για το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα.

Ο ΠΟΥ έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίας λόγω έξαρσης του σπάνιου στελέχους Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα.

