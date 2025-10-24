Επιμέλεια: Γ.Κ.

Δύο εβδομάδες μετά την τελευταία εκεχειρία, οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε επαρκή ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Οργανισμού στα παλαιστινιακά εδάφη, Ρικ Πίπερκορν, σε διαδικτυακή ενημέρωση από την Ιερουσαλήμ προς δημοσιογράφους στη Γενεύη, ορισμένα φάρμακα και ιατρικά υλικά που είχαν αποκλειστεί για μήνες άρχισαν τώρα να φτάνουν. Παρ’ όλα αυτά, η ροή τους παραμένει ανεπαρκής, καθώς μόνο δύο συνοριακές δίοδοι έχουν ανοίξει από το Ισραήλ, γεγονός που δεν επιτρέπει την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΟΥ, λιγότερα από τα μισά νοσοκομεία και κέντρα υγείας της Γάζας λειτουργούν μερικώς: μόλις 14 από τα 36 νοσοκομεία, 64 από τα 181 κέντρα υγείας και 109 από τις 359 αίθουσες θεραπείας παραμένουν σε λειτουργία.

Αρκετά μεγάλα νοσοκομεία, μεταξύ αυτών και το Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο της Γάζας, βρίσκονται σε περιοχές που εξακολουθούν να τελούν υπό ισραηλινό έλεγχο, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να μην έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά.

Ο Οργανισμός υπογραμμίζει ότι διαθέτει επαρκείς ποσότητες εξοπλισμού και υλικών για να στηρίξει τα τοπικά νοσοκομεία, αλλά η έλλειψη άμεσης και ανεμπόδιστης πρόσβασης καθιστά την παροχή βοήθειας εξαιρετικά δύσκολη. Η είσοδος όλων των ειδών ελέγχεται αυστηρά από το Ισραήλ, το οποίο πρέπει να εγκρίνει ξεχωριστά κάθε αποστολή.

Όπως τόνισε ο Πίπερκορν, ο ΠΟΥ χρειάστηκε δυόμισι χρόνια για να καταφέρει να μεταφέρει οκτώ φορητά μηχανήματα ακτινογραφίας στη Γάζα, γεγονός που αποδεικνύει το μέγεθος των γραφειοκρατικών εμποδίων.

Για τον λόγο αυτό, ο Οργανισμός έχει συντάξει αναλυτικό κατάλογο με τα απαραίτητα φάρμακα και ιατρικά εργαλεία και καλεί τις ισραηλινές αρχές να παραχωρήσουν γενική άδεια εισαγωγής για ανθρωπιστικό υλικό, αντί να εξετάζουν κάθε αίτημα ξεχωριστά.

Σήμερα, στη Λωρίδα της Γάζας λειτουργούν μόνο δύο αξονικοί τομογράφοι, ενώ ο ΠΟΥ προειδοποιεί πως απαιτείται άμεσα η προμήθεια επιπλέον μηχανημάτων για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες του πληθυσμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ