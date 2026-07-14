Το πραγματικό μέγεθος της επιδημίας του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ενδέχεται να είναι από δύο έως τέσσερις φορές μεγαλύτερο από αυτό που αποτυπώνουν τα επίσημα στοιχεία. Την εκτίμηση αυτή έκανε ο Τσίκουε Ιχεκουεάζου, διευθυντής του προγράμματος διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων υγείας του ΠΟΥ, σημειώνοντας επίσης πως «η ικανότητα του οργανισμού να εντοπίζει τα κρούσματα αυξάνεται και βελτιώνεται κάθε μέρα».

Δραματική έλλειψη πόρων για το στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του Έμπολα

Η προσπάθεια περιορισμού της νόσου προσκρούει σε σοβαρά οικονομικά εμπόδια, καθώς ο οργανισμός έχει λάβει λιγότερη από τη μισή χρηματοδότηση που απαιτείται.

Συγκεκριμένα, έχει συγκεντρωθεί μόλις το 40% από τα 115 εκατομμύρια δολάρια που ζήτησε ο ΠΟΥ για την αντιμετώπιση του στελέχους Μπουντιμπουγκιό (Bundibugyo). Πρόκειται για μια ιδιαίτερα επικίνδυνη παραλλαγή του ιού, για την οποία δεν υπάρχει ακόμα εγκεκριμένη θεραπεία ή εμβόλιο. Μέχρι στιγμής, τα επίσημα κυβερνητικά στοιχεία κάνουν λόγο για τουλάχιστον 1.926 νοσήσαντες και 702 θανάτους.

Έκκληση για διεθνή συνδρομή

Μετά από επίσκεψή του στην επαρχία Ιτούρι, η οποία έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή, ο αξιωματούχος του ΠΟΥ απηύθυνε επείγουσα έκκληση στη διεθνή κοινότητα να μην εγκαταλείψει τη χώρα.

«Η επιδημία αυτή απαιτεί πόρους που αρμόζουν στην κλίμακα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Και αυτό δεν είναι ένα βάρος που μπορεί να επιτραπεί να σηκώσει μόνη της η ΛΔ Κονγκό», δήλωσε ο Τσίκουε Ιχεκουεάζου, αξιωματούχος του ΠΟΥ.

Η κατάσταση περιγράφεται ως εξαιρετικά κρίσιμη, ειδικά μετά την ανίχνευση νέων κρουσμάτων σε δύο ακόμη επαρχίες. Ο κ. Ιχεκουεάζου παρομοίασε την προσπάθεια με μαραθώνιο, τονίζοντας ότι είναι αδύνατο να εγκαταλειφθεί ο αγώνας τώρα, παρά την κόπωση και την εξάντληση των δυνάμεων που επιχειρούν στο πεδίο.