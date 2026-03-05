Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε σήμερα ότι ο Οργανισμός έχει επαληθεύσει 13 επιθέσεις σε υγειονομικές υποδομές στο Ιράν, στο πλαίσιο της αμερικανοϊσραηλινής στρατιωτικής επίθεσης, ενώ εξετάζει αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες, τέσσερις γιατροί σκοτώθηκαν, και 25 ακόμη τραυματίστηκαν.

«Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επιβεβαιώσει 13 επιθέσεις σε δομές υγειονομικής περίθαλψης στο Ιράν και μία στον Λίβανο», δήλωσε ο Γκεμπρεγέσους σε συνέντευξη Τύπου, χωρίς να αποδώσει ευθύνες σε κάποια πλευρά ή να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου, η δρ Χάναν Μπάλκι, επικαλούμενη στοιχεία των ιρανικών Αρχών, ανέφερε ότι τέσσερα ασθενοφόρα στο Ιράν υπέστησαν επίσης ζημιές από τις επιθέσεις, ενώ νοσοκομεία και άλλες εγκαταστάσεις υγείας υπέστησαν μικρές ζημιές, εξαιτίας πληγμάτων που σημειώθηκαν σε κοντινή απόσταση.

Ένα από τα νοσοκομεία αυτά, στην πρωτεύουσα Τεχεράνη, εκκενώθηκε, όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Παράλληλα, ο πρεσβευτής του Ιράν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη υποστήριξε σε επιστολή που απέστειλε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, προς τον Γκεμπρεγέσους, ότι δέκα εγκαταστάσεις υγείας έχουν πληγεί από στρατιωτικές επιθέσεις.

Η Μπάλκι σημείωσε επίσης ότι το κέντρο υλικοτεχνικής υποστήριξης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο Ντουμπάι — το οποίο προμηθεύει υγειονομικό υλικό σε δεκάδες χώρες — έχει τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας, λόγω περιορισμών στις μεταφορές στην περιοχή.