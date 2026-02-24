Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα πως οι αντίπαλοι της Μόσχας κατανοούν πιθανόν ποια θα μπορούσε να είναι η κατάληξη οποιασδήποτε επίθεσης εναντίον της Ρωσίας ή των ρωσικών δυνάμεων με τη χρήση ενός «πυρηνικού στοιχείου».

Παράλληλα, απείλησε πως «όσοι μας ωθήσουν στα άκρα, θα το μετανιώσουν».

Ο Πούτιν έκανε τις δηλώσεις αυτές στην υπηρεσία ασφαλείας FSB, τη διάδοχο υπηρεσία της σοβιετικής KGB.

Μιλώντας με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου, ο πρόεδρος της Ρωσίας, ανέφερε πως οι αντίπαλοι της Ρωσίας «δεν κατάφεραν να επιφέρουν στρατηγική ήττα στο πεδίο της μάχης και πλέον καταφεύγουν σε μεμονωμένη και μαζική τρομοκρατία».

Δείτε σχετικό βίντεο:

«Βομβαρδισμοί πόλεων, σαμποτάζ σε υποδομές, απόπειρες δολοφονίας κρατικών και στρατιωτικών αξιωματούχων – όλα αυτά εντάσσονται σε αυτή τη λογική», ανέφερε ενώπιον αξιωματούχων της FSB. Πρόσθεσε ότι «υπάρχει απόλυτη ανάγκη, από τη δική τους πλευρά, να ηττηθεί η Ρωσία», προειδοποιώντας πως αν η Μόσχα «ωθηθεί στα άκρα, οι αντίπαλοί της θα το μετανιώσουν».

Η Ουκρανία έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένες επιθέσεις σε ρωσικές αποθήκες καυσίμων, διυλιστήρια και λιμάνια.

Στις τηλεοπτικές του δηλώσεις, ο Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι ο επόμενος στόχος της Ουκρανίας θα μπορούσε να είναι οι ρωσικοί ενεργειακοί αγωγοί στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Ρώσος πρόεδρος διέταξε «την ενίσχυση της αντιτρομοκρατικής προστασίας ενεργειακών και μεταφορικών υποδομών και χώρων μαζικής συνάθροισης, την παροχή μέγιστης κάλυψης σε κρίσιμες εγκαταστάσεις και, όπου απαιτείται, την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων ασφάλειας».

Τέλος, ο Πούτιν κατηγόρησε το Κίεβο ότι, με τη βοήθεια δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών, επιχειρεί να υπονομεύσει την ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ των δύο χωρών.