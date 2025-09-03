Έτοιμος να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, φαίνεται να δηλώνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Συγκεκριμένα, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη Μόσχα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τόνισε ότι είναι πρόθυμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εφόσον η συνάντηση είναι «καλά προετοιμασμένη».

Η είδηση μεταδίδεται από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters κι έρχεται μετά τη συνάντηση του Ρώσου προέδρου με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ειδικότερα, ο Ρώσος πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση για το εάν είναι πρόθυμος να έχει απευθείας επαφή με τον Ουκρανό ηγέτη, σημείωσε πως δεν απορρίπτει μια τέτοια πιθανότητα, αλλά τόνισε ότι χρειάζεται να υπάρχει «νόημα» και ουσιαστικό περιεχόμενο στη συνάντηση.

«Ποτέ δεν έχω αρνηθεί να το κάνω, εάν οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επίσης, αποκάλυψε ότι συζήτησε το ενδεχόμενο αυτό με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, του έθεσε το ερώτημα αν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση. «Και μάλιστα, ο Ντόναλντ με ρώτησε εάν είναι δυνατόν και είπε πως είναι. Απάντησα: ας έρθει στη Μόσχα» σημείωσε ο Πούτιν.

Υπάρχει «φως στο τέλος του τούνελ»

Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτηση για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ότι υπάρχει «φως στο τέλος του τούνελ».

Υποστήριξε ότι αν επικρατήσει η λογική, μπορεί να συμφωνηθεί ένας αποδεκτός τρόπος για το τέλος της σύγκρουσης.

Προσέθεσε ότι και η αμερικανική διοίκηση φαίνεται να έχει την επιθυμία και τη βούληση να βρει μια λύση.

Ωστόσο, επανέλαβε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, η Ρωσία θα αναγκαστεί να επιλύσει τους στόχους της μέσω στρατιωτικών ενεργειών.

Σχετικά με την κατάσταση στο μέτωπο, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν «σε όλα τα μέτωπα» στην Ουκρανία, ενώ εκτίμησε ότι η Ουκρανία δεν έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μεγάλης κλίμακας επιθέσεις.

Αντίθετα, προσέθεσε ότι προσπαθεί να καλύψει τα κενά της με αναδιοργάνωση των δυνάμεών της.

«Δεν πρέπει να χαλαρώνουμε τώρα, ίσως προετοιμάζουν κάποιες εφεδρείες ή μεγάλες επιθέσεις, αλλά η προκαταρκτική ανάλυση των στρατιωτικών μας εμπειρογνωμόνων λέει ότι ο στρατός της Ουκρανίας δεν διαθέτει αυτή τη δυνατότητα», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.