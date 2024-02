Ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε δηλώσεις που έκανε την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια της ετησίας ομιλίας του για την κατάσταση στη Ρωσία, διευκρίνισε στις χώρες του ΝΑΤΟ ότι «δημιουργούν “πραγματική” απειλή πυρηνικού πολέμου».

«Οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ ετοιμάζονται να πλήξουν το έδαφός μας», είπε αρχικά.

Ο Ρώσος Πρόεδρος υποστήριξε ότι «η μοίρα οποιασδήποτε χώρας που θα επιτεθεί στη Ρωσία θα είναι “πολύ πιο τραγική” από οτιδήποτε μπορεί να αντιμετωπίσει η Ρωσία. Πρέπει να καταλάβουν ότι διαθέτουμε επίσης όπλα, όπλα που θα μπορούσαν να τους νικήσουν στο δικό τους έδαφος» και εξήγησε πως μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να «προκαλέσει τη χρήση πυρηνικών όπλων».

«Δεν το καταλαβαίνουν αυτό;» αναρωτήθηκε.

Πρόσθεσε ότι, «οι δυτικές χώρες νομίζουν ότι είναι “υπέρτατες”, αλλά η ρωσοφοβία τυφλώνει τους ανθρώπους και τους στερεί τη λογική τους ικανότητα».

