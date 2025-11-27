Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή (27/11) ότι το Κρεμλίνο θεωρεί το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία ως πιθανή βάση για μελλοντικές διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχουν τελικές εκδοχές» και ότι «ορισμένα ζητήματα χρειάζονται συζήτηση».

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι η Μόσχα «βλέπει πως οι ΗΠΑ λαμβάνουν υπόψη τις ρωσικές θέσεις», ενώ απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι η Ρωσία σχεδιάζει επίθεση στην Ευρώπη, χαρακτηρίζοντάς τον «γελοίο».

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συζητήσει για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και τη στρατηγική σταθερότητα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία «είναι έτοιμη για σοβαρή συζήτηση» και ότι αναμένει αμερικανική αντιπροσωπεία την επόμενη εβδομάδα.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι, ο Πούτιν είπε ότι αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας βρίσκονται σε επαφή και συζητούν ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου.