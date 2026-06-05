Αρνητικός εμφανίστηκε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απέναντι στο ενδεχόμενο μιας άμεσης συνάντησης με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρά την ανοιχτή επιστολή που απέστειλε ο πρόεδρος της Ουκρανίας προτείνοντας την έναρξη απευθείας συνομιλιών για τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης.

Πιο συγκεκριμένα από το βήμα του ετήσιου οικονομικού φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο ηγέτης του Κρεμλίνου ξεκαθάρισε ότι στην παρούσα φάση δεν διακρίνει κανέναν ουσιαστικό λόγο για μια τέτοια επαφή, επιμένοντας στη σταθερή γραμμή της Μόσχας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία θα ολοκληρωθούν μόνον όταν επιτευχθούν πλήρως οι αντικειμενικοί στόχοι που έχει θέσει η Ρωσία.

«Η επιστολή αυτή περιέχει μερικές μάλλον αγενείς διατυπώσεις. Ήταν αυτός ένας τρόπος για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια συνάντηση ενώπιος ενωπίω ή ένας τρόπος για να μην γίνει αυτή η συνάντηση; Νομίζω ότι ήταν το δεύτερο», είπε μεταξύ άλλων ο Ρώσος πρόεδρος.

Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι, απάντησε: «Δεν βλέπω τον λόγο προς το παρόν», χρειαζόμαστε βιώσιμες ειρηνευτικές συμφωνίες».

Ο Πούτιν είπε επίσης ότι δεν κατανοεί για ποιο λόγο η Ουκρανία δεν θέλει η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εγγυηθεί τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Όσον αφορά τις ουκρανικές επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος, παραδέχτηκε ότι προκάλεσαν «κάποια οικονομική ζημιά» αλλά δεν θεωρεί ότι απειλούν την οικονομία της Ρωσίας, η οποία θα παραμείνει «ελκυστική» στους επενδυτές.