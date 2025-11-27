Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δηλώνει ότι η Μόσχα θα σταματήσει τις εχθροπραξίες στην Ουκρανία, εάν οι δυνάμεις του Κιέβου συμφωνήσουν να αποσυρθούν από τα εδάφη που η Ρωσία επιδιώκει να προσαρτήσει.

«Αν οι ουκρανικές δυνάμεις αποχωρήσουν από τα κατεχόμενα εδάφη, θα σταματήσουμε τις εχθροπραξίες. Αν δεν αποχωρήσουν, θα τις εκδιώξουμε με στρατιωτικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο Ρώσος Πρόεδρος την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, σε συνέντευξη Τύπου στο Μπισκέκ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Κιργιστάν.

Ο Πούτιν δεν διευκρίνισε αν αναφερόταν μόνο στις περιοχές του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, που θεωρούνται προτεραιότητα για το Κρεμλίνο ή και σε αυτές της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, στον νότο.

Ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε επίσης ότι οι βασικές γραμμές του ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσαν να «χρησιμεύσουν ως βάση για μελλοντικές συμφωνίες», με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης. Πρόσθεσε ότι η Μόσχα έλαβε επίσης τη νέα έκδοση του σχεδίου, που προέκυψε από τις συζητήσεις μεταξύ Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων στη Γενεύη.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν διευκρίνισε, ωστόσο, σε ποια έκδοση του σχεδίου αναφερόταν. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ουάσιγκτον έλαβε υπόψη τη θέση της Ρωσίας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ορισμένα σημεία παραμένουν προς συζήτηση. Ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να επισκεφθεί σύντομα τη Μόσχα, πρόσθεσε.

«Η Ρωσία δεν σχεδιάζει επίθεση στην Ευρώπη»

Νωρίτερα, ο Ρώσος Πρόεδρος απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι η χώρα του σχεδιάζει επίθεση στην Ευρώπη, χαρακτηρίζοντάς τον «γελοίο».

Παράλληλα, δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συζητήσει για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και τη στρατηγική σταθερότητα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι «είμαστε έτοιμοι για σοβαρή συζήτηση».

Με πληροφορίες από τη Le Monde