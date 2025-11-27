Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δηλώνει ότι η Μόσχα θα σταματήσει τις εχθροπραξίες στην Ουκρανία, εάν οι δυνάμεις του Κιέβου συμφωνήσουν να αποσυρθούν από τα εδάφη που η Ρωσία επιδιώκει να προσαρτήσει.
«Αν οι ουκρανικές δυνάμεις αποχωρήσουν από τα κατεχόμενα εδάφη, θα σταματήσουμε τις εχθροπραξίες. Αν δεν αποχωρήσουν, θα τις εκδιώξουμε με στρατιωτικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο Ρώσος Πρόεδρος την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, σε συνέντευξη Τύπου στο Μπισκέκ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Κιργιστάν.
Ο Πούτιν δεν διευκρίνισε αν αναφερόταν μόνο στις περιοχές του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, που θεωρούνται προτεραιότητα για το Κρεμλίνο ή και σε αυτές της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, στον νότο.
Ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε επίσης ότι οι βασικές γραμμές του ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσαν να «χρησιμεύσουν ως βάση για μελλοντικές συμφωνίες», με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης. Πρόσθεσε ότι η Μόσχα έλαβε επίσης τη νέα έκδοση του σχεδίου, που προέκυψε από τις συζητήσεις μεταξύ Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων στη Γενεύη.
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν διευκρίνισε, ωστόσο, σε ποια έκδοση του σχεδίου αναφερόταν. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ουάσιγκτον έλαβε υπόψη τη θέση της Ρωσίας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ορισμένα σημεία παραμένουν προς συζήτηση. Ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να επισκεφθεί σύντομα τη Μόσχα, πρόσθεσε.
«Η Ρωσία δεν σχεδιάζει επίθεση στην Ευρώπη»
Νωρίτερα, ο Ρώσος Πρόεδρος απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι η χώρα του σχεδιάζει επίθεση στην Ευρώπη, χαρακτηρίζοντάς τον «γελοίο».
Παράλληλα, δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συζητήσει για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και τη στρατηγική σταθερότητα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι «είμαστε έτοιμοι για σοβαρή συζήτηση».