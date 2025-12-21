Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «έτοιμος για διάλογο» με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν αν υπάρχει η πολιτική «βούληση» για αυτό, διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Μακρόν δήλωσε, αμέσως μετά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, «πως είναι διατεθειμένος να συνομιλήσει με τον Πούτιν» και επ’ αυτού «πιθανόν είναι σημαντικό να θυμίσουμε τι είπε ο πρόεδρος» της Ρωσίας στη μεγάλη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε προχθές Παρασκευή, ότι δηλαδή «είναι έτοιμος να εμπλακεί σε διάλογο με τον Μακρόν», εξήγησε ο Πεσκόφ.

«Αν υπάρχει αμοιβαία πολιτική βούληση, αυτό μπορεί να ιδωθεί μόνο θετικά», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, κατά το πρακτορείο.

Ο Πεσκόφ αναφερόταν σε δήλωσε που έκανε ο πρόεδρος της Γαλλίας τις πρώτες πρωινές ώρες προχθές Παρασκευή στις Βρυξέλλες, μετά το πέρας της συνόδου στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε συμφωνία για τη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες της την επόμενη διετία.

«Νομίζω ότι θα μπορούσε να ξαναγίνει ωφέλιμο να μιλήσουμε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν», είπε ο Μακρόν στον Τύπο.

«Διαπιστώνω ότι υπάρχουν κάποιοι που μιλούν στον Βλαντίμιρ Πούτιν», πρόσθεσε, προφανώς αναφερόμενος στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

«Επομένως νομίζω πως εμείς, οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί, έχουμε συμφέρον να διαμορφώσουμε πλαίσιο για να ξαναρχίσουμε αυτή τη συζήτηση» διότι «αν όχι, θα συζητάμε μεταξύ μας και με διαπραγματευτές που συζητούν μόνοι με τους Ρώσους, κάτι που δεν είναι το καλύτερο», εξήγησε.

Απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ διεξήγαγαν σειρά συναντήσεων για χωριστές συνομιλίες αφενός με τη Μόσχα και αφετέρου με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, χωρίς πάντως να έχουν προκύψει ως τώρα ελπίδες για συμφωνία ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Διαπραγματευτές της Ουκρανίας, ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ συζήτησαν αυτή την εβδομάδα στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα. Την Ουάσινγκτον αντιπροσώπευσαν ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκους, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου.

Ο Ρώσος απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ άρχισε συνομιλίες με τους δυο τους χθες Σάββατο–τις χαρακτήρισε «εποικοδομητικές» και πρόσθεσε πως θα συνεχιστούν σήμερα.

Δεν προβλέπονται ούτε διμερείς επαφές Μόσχας-Κιέβου, ούτε τριμερείς.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρότρυνε από την πλευρά του χθες Σάββατο την Ουάσινγκτον να κλιμακώσει την πίεσή της στη Μόσχα.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP, Reuters