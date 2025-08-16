Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε σήμερα, απευθυνόμενος σε ανώτερους αξιωματούχους του Κρεμλίνου, πως η επίσκεψή του στην Αλάσκα ήταν «επίκαιρη και εξαιρετικά χρήσιμη».

Ο Πούτιν είπε επίσης στους αξιωματούχους ότι συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «σε ισότιμη βάση» σχετικά με τα μέσα για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία και ότι η Ρωσία σέβεται τη θέση των ΗΠΑ αναφορικά με τη σύγκρουση αυτή, την οποία, όπως υποστήριξε, η Μόσχα επιδιώκει να τερματίσει ειρηνικά.

Визит на Аляску был своевременным и весьма полезным, заявил Путин на совещании в Кремле по итогам саммита:https://t.co/sbuhhOcABs Видео: Kremlin. ru pic.twitter.com/lIWg0Z4Lff — ТАСС (@tass_agency) August 16, 2025

«Φυσικά σεβόμαστε τη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία θεωρεί απαραίτητη την άμεση παύση των εχθροπραξιών, και θα θέλαμε και εμείς να συμβεί αυτό. Θα θέλαμε να προχωρήσουμε προς την επίλυση όλων των ζητημάτων με ειρηνικά μέσα», δήλωσε ο Πούτιν.

«Η συζήτηση ήταν πολύ ειλικρινής και ουσιαστική και, κατά τη γνώμη μου, μας φέρνει πιο κοντά στις απαραίτητες αποφάσεις», πρόσθεσε.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Πούτιν είχε προηγουμένως μιλήσει για την ανάγκη εξάλειψης των «βασικών αιτίων» της σύγκρουσης.

Αυτή η φράση ουσιαστικά σημαίνει ότι η Μόσχα δεν έχει καμία πρόθεση να χαλαρώσει τις κόκκινες γραμμές της.