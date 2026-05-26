Η ενίσχυση της ενεργειακής και οικονομικής συνεργασίας βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας στην επικείμενη επίσκεψη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο Καζακστάν.

Πιο συγκεκριμένα ο Ρώσος πρόεδρος θα παραστεί στην υπογραφή συμφωνίας που καθορίζει τους όρους για την κατασκευή ενός πυρηνικού σταθμού από τη Ρωσία και τη χορήγηση κρατικού δανείου από τη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Θα συζητήσει επίσης την αύξηση της διαμετακόμισης ρωσικού πετρελαίου προς την Κίνα μέσω του Καζακστάν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ.