Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε το πρωί της Τετάρτης (18/10) ότι η έκρηξη σε νοσοκομείο στη Γάζα, που στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες Παλαιστινίους, είναι μια τρομερή καταστροφή που δείχνει ότι η σύγκρουση πρέπει να τερματιστεί μέσω διαπραγματεύσεων.

«Αναφορικά με το χτύπημα στο νοσοκομείο, η τραγωδία που συνέβη εκεί είναι τρομερό γεγονός», ανέφερε ο Πούτιν ύστερα από συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. «Εκατοντάδες νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες είναι φυσικά καταστροφή».

«Πραγματικά ελπίζω ότι αυτό θα είναι ένα μήνυμα ότι είναι ανάγκη να τερματιστεί αυτή τη σύγκρουση το συντομότερο δυνατόν. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται να επικεντρωθούμε στην δυνατότητα να ξεκινήσουν κάποιες επαφές και διαπραγματεύσεις».

Η Ρωσία, που έχει σχέσεις με το Ιράν, τη Χαμάς, μεγάλες αραβικές δυνάμεις καθώς επίσης με τους Παλαιστινίους και με το Ισραήλ, φέρεται να έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ και η Δύση έχουν αγνοήσει την ανάγκη για ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος εντός των συνόρων του 1967.

Τη Δευτέρα (16/10), ο Πούτιν μίλησε με τον Ιρανό πρόεδρο, Εμπραχίμ Ραϊσί, τον Σύρο πρόεδρο, Μπασάρ αλ-Άσαντ, τον Αιγύπτιο πρόεδρο, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε εκείνες τις συνομιλίες, ο Πούτιν υποστήριξε ότι σχημάτισε την εντύπωση, ότι κανένας από τους μεγάλους παίκτες δεν επιθυμεί κλιμάκωση της σύγκρουσης.

«Έχω την εντύπωση ότι κανείς δεν θέλει να συνεχιστεί αυτό, να εξελιχθεί η σύγκρουση και να επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση», δήλωσε ο Πούτιν.

«Κατά την άποψή μου, οι βασικοί παίκτες –κάποιοι εξ ορισμού δεν θέλουν, κάποιοι φοβούνται κάτι, αλλά έχω την εντύπωση ότι πρακτικά δεν υπάρχουν παίκτες έτοιμοι να προχωρήσουν την σύγκρουση και να την οδηγήσουν σε έναν πόλεμο μεγάλης κλίμακας».

Ο Ρώσος πρόεδρος, αποκάλυψε επίσης ότι συζήτησε την κατάσταση με τον Σι.

