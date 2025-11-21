Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησε πρόσφατα ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην οποία μίλησε για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαβρωθεί εκ των έσω» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ρωσίας.

Ο Πούτιν αναφέρθηκε ακόμη στο πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ προσπάθησε να εξηγήσει γιατί οι άνθρωποι στην Ευρώπη βγαίνουν στους δρόμους.

«Αν χαθεί η εθνική κυριαρχία, τότε ακολουθούν οικονομικά προβλήματα» είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε το απόσπασμα (με ελληνικούς υπότιτλους):